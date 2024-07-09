港股插至兩個半月低 成交連縮4日

港股連跌第二日，恒生指數昨日一度失守俗稱牛熊分界線的250天線（現處17,515點），最終收報17,524點，為兩個半月來低位。即使南下「北水」淨流入規模按日大增5.21倍至21.75億元，全日成交額仍按日少1.12%至893.38億元，連縮4日。美資券商高盛預期，中資細價股未來3個月表現，將跑輸重磅股約3個百分點。

高盛料中資細價股跑輸 恒指昨低開131點，報17,667點，跌幅曾擴大至346點，低見17,453點，失守250天線，全日挫275點或1.55%，險守250天線；國企指數跌97點或1.53%，報6,284點；科技指數跌30點或0.83%，報3,566點。

高盛解釋，細價股盈利增長速度較快，但走勢相對波動，而且潛力往往被賣方分析師高估。雖然流動性放寬有利細價股，惟面對政策風險下，特別是本土資本市場改革及潛在中美貿易緊張，將會對細價股或海外盈利佔比較高的股份構成壓力，加上疲弱的市場情緒，也是令中資細價股跑輸的潛在因素。

MPF股票基金一年賺6% 另外，「打工仔」退休保障的強積金（MPF）在過去一年均錄得正回報。其中，佔比最大的股票基金、保證基金、債券基金及不包括強積金保守基金的貨幣市場基金；截至6月底的12個月回報率按年由負轉正。

積金局表示，合共佔強積金基金淨資產值79%的股票基金及混合資產基金，過去一年回報率均逾6%。當中，股票基金由去年的負2.9%轉為6.2%，而混合資產基金回報率由2.6%升至6.5%，債券及保證基金回報率則約1%。

此外，俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」，核心累積基金一年平均淨回報達11.5%，按年提升3.5個百分點。

恒指年內走勢