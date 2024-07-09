新資本投資者入境計劃接346宗申請 4宗完成

為吸引資金來港，港府於今年3月推出「新資本投資者入境計劃」，至上周五共接獲346宗申請，其中117宗獲入境處原則上批准，有4宗已完成在港投資3,000萬元，並獲入境處批出簽證。財經事務及庫務局局長許正宇重申，無意將住宅物業納入計劃的投資範圍，並會研究計劃與吸引家族辦公室的政策措施有更多聯動。

他解釋，住宅樓供求敏感，加上屬民生性質，而且該計劃是希望吸引資金投放在金融市場及非住宅房地產，以增加市場流動性。另外，若申請人有意利用在港設立家族辦公室配置3,000萬元，局方會安排人手跟進，而投資目標也會作出一定安排。

有立法會議員關注局方不接受聯名戶口作為證明資產。投資推廣署署長劉凱旋解釋，聯名戶口是由共同擁有，難以界定資產控制權，即多少資金由申請人控制。儘管計劃門檻是3,000萬元，但其實目標是吸引高淨值人士，即資產達3,000萬美元人士來港，若全家只有3,000萬元資產未必是目標客群。

136間家辦已確定落戶 另外，劉凱旋更新最新有關家族辦公室的數據，至今收到逾750個在香港成立家族辦公室的查詢，較截至3月底逾650間，增加100間或15.38%。署方已助89間家族辦公室在港設立，較4月時的64間多25間或39.06%。

她又指，目前已有136間家族辦公室確定將會在港落戶，但仍有待完成相關流序，當中除了78間來自內地，亦有歐洲及東盟的家族辦公室，有信心達到港府定下明年底前協助不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務的目標；同時透露不少私人銀行正在港擴大及增加私人財富管理團隊，認為有不少家族辦公室受本港稅務及投資產品多元化所吸引。

長和主席李澤鉅回應傳媒查詢李氏家族是否在香港設立家族辦公室時指，李氏家族一直在香港進行不同投資，會就在香港成立家族辦公室一事制度化，管理人包括共事多年的友好同事及家族成員。

擬今年豁免REIT印花稅 為提升本港金融市場競爭力，財庫局計劃年內向立法會提交條例草案，豁免房地產投資信託基金（REIT）轉讓及期權莊家證券經銷業務印花稅，預計每年少收約10億元稅收。香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，這有助提升REIT的流通性和吸引力，一直有不少潛在有意在港發行REIT的公司聯繫。