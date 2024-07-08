股市估市：港股反覆向下格局未改

港股踏入7月份，初段有喘穩迹象，恒生指數重上18,000點水平，看似調整完成，但港股目前欠缺向上催化劑。中港經濟仍然危如累卵，月中內地舉行的三中全會暫難期望對經濟或市場憧憬有立竿見影之效，第三季港股或仍處反覆向下格局。

短線技術走勢上，恒指仍未突破5月中以來形成的下降軌，指數在18,200點的阻力相當明顯，加上港股仍欠缺正面催化劑，整體7月份或仍面對易跌難升之局面。

攜程業務可穩步增長 集團最新之數據顯示，今年暑期內地旅遊市場保持穩步增長，境內酒店、機票搜索熱度均按年上漲20%以上。同時，長線遊亦為暑期主力，以目前數據看，佔比超過七成。當中東北、西南地區旅遊訂單按年分別增長40%、25%。上海、北京、成都、廣州、西安、烏魯木齊、杭州、重慶、南京、深圳是暑期內地10大熱門旅遊城市。

走勢上，攜程股價5月中曾升至452.2元之高位，其後反覆回落，並形成短期下降通道，踏入7月顯著反彈，料跌勢暫告一段落，上望首個阻力400元，一旦突破，不難再次挑戰450元之阻力位，在基本因素驅動下，中線具收集價值。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）