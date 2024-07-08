專家樓評：內地客申按要求有所不同

政府撤銷外來人士買樓辣稅後，香港吸引到海外及內地人士前來置業。地產代理研究報告顯示，今年首季一手私宅註冊量，內地買家佔整體成交量比例升至37.2%，創逾12年的季度新高。未來還會有更多外來專才來港發展，逐漸成為樓市新動力。不過，目前銀行對該類客源的按揭申請較為審慎，買家身份及入息來源對申請按揭的難度會有影響。

未獲港身份證審批較嚴 首先，身份不同影響內地買家在香港申請按揭的難度，按申請難度大致分為3類。第一類是已在香港住滿7年、並已領取香港永久居民身份證的人士，因為普遍在港有受薪工作或開公司，較易通過入息及資產審核，申請按揭時亦較為容易。

第二類是在香港未有永居資格，但已來港及獲發身份證的人士，包括過去幾年申請各類人才入境計劃的專才，同樣在港受薪工作，申請按揭的難度亦較低。

第三類則是沒有香港身份證的人士，他們在香港開公司，但在內地工作或創業的內地人，在香港沒有受薪工作，因他們的工作及生活主要在內地，香港銀行難以審核其入息及信貸紀錄，故其按揭申請較難獲批。

須交多項文件證明收入 由此可見，入息來源是影響按揭的關鍵。由於內地收入的按揭審批較嚴謹，該類買家更需要預備好相關入息文件予銀行審批。當中受薪人士需遞交內地身份證及通行證副本、公司僱傭合約、最近3至6個月個人戶口工資紀錄、工資單、完稅證明，以及專業資格證明等；而公司或自僱人士則需要提供營業執照、過去一年驗資報告、近年審計報告或財務報表，以及最近6個月公司及個人銀行戶口流水帳紀錄等文件。

每間銀行對不同背景的買家，按揭取態及批核準則都有所不同，建議申請按揭時要貨比三家，有需要的買家可向大型按揭轉介公司尋求協助，選擇最適合的銀行及按揭計劃。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦