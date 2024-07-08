銀主拍賣：將中每呎萬元翻拍 低估價24%

樓市轉跌，市場積壓銀主盤劈價吸客，將軍澳中心三房同類單位減價至700萬元翻拍，呎價險守萬元，較估價低約24%。

忠誠拍賣將於本周三推拍約23項物業，包括上述屋苑6座中層G室銀主盤，實用面積約684方呎，原則套三房間隔，現時主人房套廁改為衣帽間，最新開價較之前減80萬元，減幅約10.3%，呎價約10,234元。該行指，單位銀行估值約922萬元，推拍價低約222萬元。

同場拍賣沙田廣場C座高層1室銀主盤，實用面積約722方呎，開價880萬元，呎價約12,188元。個別銀行網上估價約919萬元，推拍價低約4.2%。據悉原業主持貨逾30年。

同日，黃開基拍賣行也推拍約26項物業，其中，黃竹坑金來工業大廈7個銀主單位，涉及開價金額共1,395萬元。

羅便臣道31號連平台戶推拍 此外，環亞物業拍賣下周將推出多個豪宅銀主盤，包括西半山羅便臣道31號高層B室連平台戶，單位實用面積約1,749方呎，平台面積約39方呎，連一個車位開價3,880萬元，呎價約22,184元。物業銀行估價4,480萬元，現推拍價低約600萬元或約13.4%。

另一個為西南九龍天璽星鑽璽高層G室，開拍價1,880萬元，呎價約27,770元。物業開價較銀行估值低約327萬元或約14.8%。