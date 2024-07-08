二手劈價：豪景兩房330萬售 貶13%

二手業主紛紛蝕讓、劈價吸客。青龍頭豪景花園全海景兩房單位減價至330萬元售出，原業主持貨約9年帳面貶值約13%。

晉誠地產張賢冰表示，上述單位為1座中層C室，實用面積約365方呎，屬屋苑細單位樓王，叫價390萬元，原業主急需套現換樓，外區上車客議價後以330萬元承接，呎價約9,041元，低銀行網上估價約30萬元。物業於2015年7月以380萬元購入，帳面蝕50萬元。

美聯黃錦瀚指，沙田濱景花園2座中層A室，實用面積約645方呎，僅以520萬元沽出，呎價約8,062元，不足8年帳面跌價20萬元。

嘉湖一個月減70萬 特色戶都要損手。市場消息透露，大埔天賦海灣1期連花園單位，市傳約2,300萬元售出，呎價約1.2萬元，原業主2018年以逾3,300萬元連車位購入，料損手離場。

大單位做價跌勢顯著。美聯王子超稱，上水皇府山5座中層B室，降價80萬元，區內換樓客以950萬元購入，同類四房戶售價罕見跌穿一千萬，呎價約10,894元。

藍籌屋苑亦只有減價貨才有成交。天水圍嘉湖山莊樓價尋底，利嘉閣張啟源稱，賞湖居2座高層兩房戶，放盤約一個月，連減3口價共70萬元，售價368萬元，呎價約8,233元。中原伍耀祖指，樂湖居13座低層C室，三房間隔，以388萬元易手，呎價僅約7,042元。

該行潘浩其表示，鰂魚涌太古城寶山閣高層F室三房戶，實用面積約691方呎，累減105萬元，以845萬元成交，呎價約12,229元。

中原指，10大屋苑周末錄約10宗買賣，按周再升約11.1%，連升兩周，期內仍有4個項目零成交。