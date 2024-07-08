75%大屋苑估價挫

新都城半年冧12%最傷 得寶插8% 樓市撤辣一度為市場帶來憧憬，惟升勢短暫，樓價近期亦已倒跌。本港20個大型二手屋苑單位，今年上半年有15個估價報跌，比例約七成半。將軍澳新都城表現最遜色，估價較今年初勁瀉約12.3%，其次為牛頭角得寶花園，亦出現約8.5%跌幅。

辣招全面取消前的今年初，估價處於窄幅下調走勢，其後於2月底撤辣後止跌回升，不過旺市並不長久，銀行估價亦隨市況明顯下調。根據滙豐銀行網上資料，上半年以新都城估價跌幅最大，屋苑2期2座低層D室，實用面積約538方呎，1月初估價約759萬元，本月初已跌至約666萬元，期間蒸發約93萬元。

新都城近月交投並不活躍，6月只錄約9宗買賣，本月暫時罕聞成交。香港置業范文濤指，同區半新盤選擇多，加上一手搶客，而舊樓需另付裝修費用，加重上車客負擔，因而影響新都城交投，樓價同時受壓，而屋苑現時入場費約510萬元。

8個項目創逾5載新低 事實上，該批二手樓盤當中，有8個最新估價跌穿2019年4月有統計以來新低。其中，上述得寶花園A座高層戶，實用面積約282方呎，最新估價約429萬元，較年初約469萬元，半年下調約40萬元，創逾5年最低。

同屬九龍東屋苑的茶果嶺麗港城估價亦有顯著跌幅，項目18座高層G室，實用面積約517方呎，估價於6個月減少約38萬元，本月初報約609萬元，跌幅約5.9%，亦為有紀錄低位。

至於其餘上半年估價出現下調的屋苑，跌幅介乎約1.5至5%，當中包括鰂魚涌太古城、同區南豐新邨、鴨脷洲海怡半島、牛頭角淘大花園、東涌映灣園及將軍澳蔚藍灣畔，最新估價均屬項目的新低。

反觀，樓市仍有剛性需求，新界細價樓今年有較好表現，天水圍嘉湖山莊及沙田第一城兩個大型藍籌屋苑，上半年估價逆市上升約4.9%及約2.2%。其中，嘉湖山莊樂湖居6座高層單位，估價較今年初增加22萬元，最新報約470萬元。

若以按月統計，該批項目亦有13個估價下跌，以上述麗港城單位按月跌約3.5%最顯著。其次為沙田第一城單位，雖然上半年錄得增長，但按月比較有約2.9%跌幅。其餘估價報挫項目下調幅度約0.6至2.8%不等。

代理憂樓價今季跌3% 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，今季樓價料仍會再跌約3%，主因是發展商以低價推售新盤，以及美國減息取態反覆不定，兩項因素均對市場構成影響；不過，他相信，樓市於第四季會有好轉，屆時樓價或可止跌回升。

20個主要屋苑上半年估價走勢