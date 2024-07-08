簡訊一覽
●市場再錄劏舖慘蝕個案。尖沙咀其士大廈商場尖東堡B層雙號舖，建築面積約100方呎，僅以30萬元登記易手，為項目近8年最低成交價。原業主於2004年以約56萬元購入，持貨約20年，帳面虧損近26萬元，樓價蒸發逾46%。
●租金持續向上。祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心1座高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，業主剛收回單位，旋即吸引多組客睇樓，交吉兩日便速獲兩名韓籍男機艙服務員以1.34萬元承租，呎租約29.5元，較物業對上一份租約的租金升約13.6%。
●粵豐環保(01381)公布，上海上市的瀚藍環境正考慮潛在資產收購以收購該企股份，把該企私有化，屬現金要約，如果進行，每股示意性注銷價4.9元，比上周五收市溢價20.68%。
●贛鋒鋰業(01772)擬和南京公用發展和南京環境集團組建合資公司，註冊資本一億元（人民幣‧下同），計劃斥10億元分3期在江蘇建設30萬噸電池回收基地，贛鋒佔股35%。
●康橋悅生活(02205)披露，其全資附屬公司在內地某銀行的戶口，6月11日被提走兩億元人民幣存款，同月30日獲退回，該銀行稱公司主席宋革委控制的公司曾向該行申請貸款，且該附屬公司為貸款簽過「差額補足承諾函」，執行董事戴衛簽字。儘管款項已完璧歸趙，未對日常營運造成重大財務影響，公司仍嚴重關切事件，稱檔案沒有該函，法律顧問亦確認該銀行提取上述存款不合法規，保留索賠權利，宋亦承諾賠償潛在損失。
●快手(01024)的可靈AI（人工智能）網頁端正式上線，限時免費，可用文字生成圖片及影片，可靈AI基礎模型亦再度升級，創作者單次生成的文生視頻時長增至10秒。
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