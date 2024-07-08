●市場再錄劏舖慘蝕個案。尖沙咀其士大廈商場尖東堡B層雙號舖，建築面積約100方呎，僅以30萬元登記易手，為項目近8年最低成交價。原業主於2004年以約56萬元購入，持貨約20年，帳面虧損近26萬元，樓價蒸發逾46%。