專家：風險較大 宜投放最多20％資本

致富證券研究部聯席董事莊志豪表示，單從產品特性比較，不受期貨溢價和轉倉影響的加密貨幣現貨ETF，較期貨ETF可取，但他也從南方東英方面得悉，未見顯著資金因應現貨ETF面世而由期貨ETF轉走，其中一個原因可能與南方東英推出香港市場首隻加密貨幣ETF、投資者買慣買熟有關。他補充，以該證券行為例，亦未見加密貨幣現貨ETF面世後，多了客戶查詢和購買。箇中原因，可能是一向參與加密貨幣市場的投資者，會直接透過加密貨幣錢包直接買賣，除了可24小時全天候交易，亦不用繳付ETF發行商收取的管理費，玩法也更多樣化。試想如果買入了加密貨幣ETF，ETF所追蹤的加密貨幣價格突然在港股交易時段外大冧，投資者無法即時作相對應部署，隨時損失慘重。

入市前留意最新資產淨值 不過話說回來，他指加密貨幣現貨ETF受監管，始終是較有保障的投資途徑，但最終交易能否賺錢，還看個人眼光和操作策略。他建議買賣加密貨幣ETF的心態要如同炒作窩輪、牛熊證等衍生工具，有預計損失全部投入本金的心理準備，10元身家最多只能放一至兩元。操作上而言，宜短不宜長，且買入前記緊留意發行商網站提供的ETF最新資產淨值與ETF價格有多少差距，若價格高於資產淨值太多就不要盲目高追。

莊志豪補充，加密貨幣後市走勢如何，市場各有好淡意見，但對於其中一個原因是預期美元貶值有利加密貨幣表現，他提醒，過往經驗是市場一遇上重大風險，例如股災、軍事衝突爆發，市場資金就會湧向美元，美元長遠是否趨向貶值很難說，而加密貨幣本身有多大價值亦沒有人可準確告知。因此，加密貨幣現貨ETF在香港面世，猶如超級市場的貨架上多了一項產品給大家選擇，但最終是否要購買，就要了解清楚是否符合自己的需要。

追蹤差異小 管理費具競爭力 若然投資者看好加密貨幣後市表現，認可財務策劃師李澄幸表示，從中長線配置的角度而言，現貨ETF是值得考慮的選擇，因為追蹤差異理應較小，管理費亦普遍較具競爭力。另外，現貨ETF設有實物申贖的機制，有這個需求的投資者應選擇可提供此服務的券商，惟需要留意包括Gas Fee（在加密貨幣網絡上交易或執行智能合約交互時要支付的礦工費用）在內的手續費。因此，估計申贖服務適合較大額的投資者。