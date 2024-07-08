Uber嚴格成本管控成扭虧關鍵

過去以燒銀紙聞名的Call車平台始祖Uber今年初宣布斥最多70億美元回購股份，原因是公司去年全年終於不蝕錢，究竟如何做到？

削投資裁員為轉捩點 Uber崛起有一定「時運」，它成立於2009年，適逢美國零息兼量化寬鬆，游資湧入初創企業，賦予創始團隊有燒錢的本錢，且智能手機方興未艾。

然而，2017年創始人卡蘭尼克下台，行政總裁（CEO）改由霍斯勞沙希出任，厲行整頓財政。疫情重創出行業務，再逼使公司冷靜思考投資的緩急輕重，遂毅然捨棄虧錢的單車和綿羊仔共享業務，並縮減自動駕駛部門投資、退出部分海外市場、並炒掉兩成人手，迄今人手規模大致不變，把資源充分運用到受惠疫情的食品雜貨速遞生意。

德銀籲買入 看升三成 然而，新的「本地生活服務」少不免靠併購得來，為貫徹成本管控，新併購的子公司都要裁員，疫情緩和才有彈藥以折扣和補貼吸引司機和乘客，強化基本盤，把握高息環境縮窄對手財路的機遇，並可藉規模制衡監管部門。

德銀給予95美元的目標價，評級「買入」，比上周五收市高逾33%，列它為科技股首選之一。該行指，Uber出行產品方案夠多，可提升司機收入，不斷有司機加盟和投入，可令公司在減少獎勵的情況下推動增長，又稱讚Uber能運用「平台優勢」推「Uber One」會員計劃鼓勵人們更多使用Uber。