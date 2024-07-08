內地網約車平台激鬥勢損利潤

香港的士與召車平台爭拗鬧到臉紅耳赤之際，內地網約車平台紛紛來港上市集資，惟分析認為，市場競爭愈趨激烈，企業為吸引用戶和司機，或會提供更多優惠和補貼，將進一步壓縮企業的盈利空間，並面對着隨時的監管風險。

內地網約車平台模式比香港多變，除單純的召車，還可選擇「拼車」，即與陌生人搭「順風車」。雖然以較低的定價為賣點，但受限於乘客需高度相似的交通路線，市場規模比一般召車市場小。

另外，吉利控股集團旗下的曹操出行在4月已向聯交所遞交上市申請，上汽集團旗下享道出行的首席執行官倪立誠去年底曾指，將在2024年下半年籌備並啟動上市計劃。這意味着，今年內或有4家網約車平台會登陸香港資本市場。

內地網約車行業分析師盧布指，順風車平台同時面對着「順風車網約化」的趨勢，市場競爭愈來愈大。另外，現時順風車業務平台不需要取得網約車的各類許可證，一旦日後擴大監管，對業務較單一的平台公司影響極大。

盧氏指，現時各個城市已出台私人小客車合乘管理規定，限制私家車車主每日載客的次數，例如北京、長沙等地限每日兩次；上月有5家網約平台被青島交通局責令整改，反映監管當局對合規的重視。

規範行業發展汰弱留強 網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰表示，網約車企業營運成本高昂，企業需要投入大量資源於車輛購置、維修保養、保險、司機薪酬等方面，而且市場對手眾多，在競爭加劇的環境下，需要出招吸客和司機，令利潤受壓。

他續指，網約車企業主要仍靠乘客的訂單收入，但市場競爭加劇，以及用戶需求變化，令這種單一的盈利模式難以支撐企業長期發展。不過，網約車企業能夠上市，反映監管對「共享出行」的合規認可，有望推動個行業更規範化發展，並加快行業優勝劣汰。

值得留意的是，今年內地多個城市已發布網約車行業風險預警，指網約車運力已趨於飽和，或者遠超實際需求，並公開提醒「慎入網約車行業」。

交通運輸管理部門的數據顯示，眾多網約車平台中，一些沒有開展經營，一些接入車輛少於50輛，一些日均單量少於1,000單。網約車從業人員的經營狀況同樣不樂觀，多地網約車每輛日均接單量不超過20單，單均營收在20元，每輛日均收入僅200多元。

不同形式召車平台比較