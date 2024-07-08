卓百德信港經濟未玩完

內房不構成系統性風險 中港藏新增長動力 曾為「中國大好友」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇今年新正頭撰文「含淚承認香港玩完」，其大摩的舊同事、Portwood Capital董事總經理卓百德亦指，現階段本港難出現過去內地經濟騰飛時所見的外資大舉流入，澤被四方，但香港和內地仍有新的增長動力，「香港未玩完」。

定居本港44年的卓百德接受本報訪問為樓市把脈時，頗強調內房風暴對香港經濟的間接影響，「問香港是否玩完，其實是問中國是否玩完」。他相信，以當局協調政策的速度和能力，內房風暴不至於觸發系統性金融風險，「大型銀行能吸收發展商陷財困所招致的損失，當局可指示養老基金、保險公司注資增加銀行資本，西方可不能這樣。」

內地錯在債務膨脹過急 然而，內地經濟最大的失誤是未有及時遏止債務上升，「2008年，中國債務佔國內生產總值（GDP）比重約130%，現在是300%。美國也舉債，為此印銀紙，但人家是由200%開始上升，相比起來，中國債務膨脹得太快，太長時間以擴大建築和製造業來推動增長……礙於人口見頂和開始高齡化，增速會愈來愈慢，且債台經已高築，人民幣又沒有美元的國際首席儲備貨幣地位（舉債能力不如美國）。」

他相信，內地通脹未來幾年都會受壓，主要是經濟增長和消費需求不振，大灣區一樣有隱憂，人工智能（AI）、醫藥、機械人、晶片等高科技產業有活力，其他傳統製造業的產能利用率卻會偏低，更何況西方愈益保護主義。「政府深知增長應更多由消費推動，可中國缺乏社會福利網，大家想到養老、醫療和教育就寧願儲錢……中央應考慮改革戶籍制度，一、二線城市兩成多人無當地戶籍，可享公共服務受限，逆轉它可釋放需求。」

回望香港，卓百德坦言：「香港經濟一直相當靠外商直接投資，因為外資希望在港建立據點，從內地經濟增長分一杯羹，可如今內地消費疲弱，連企業都出海，那外資為何還要來港？」

港金融穩佔華資金商機 不過，香港不會就此「玩完」，「1984年、1997年一樣有人這樣說」，一來內地經濟會企穩，二來時勢不同帶來新的機遇，除了AI、區塊鏈等科技，「內地投資海外的需求很強勁，香港正好具備這方面的專長，家族辦公室、養老金、保險都會有很大的商機，錢是流向海外，但可在香港打理。」

但無可否認，這些都是較精細的領域，提高一般市民的財富，同時着眼點還可放在房屋政策，「港府的財政收入結構使其有意維持高樓價……應該減少公屋住戶佔人口的比例，不是不建公屋，但應把更多港人帶到買樓累積財富的階梯，私人機構參建居屋是很好的制度。」

港人北上消費衍生一個問題──要重拾競爭力，租金是否要大幅調整？卓百德覺得不會，「內地商用物業租金也不見得好……還是得應變，就像泰國的裁縫店在不同年代有操不同外語的店員，招呼當前的主要遊客來源，擺在眼前的是內地遊客更着重體驗，不光是購物。」