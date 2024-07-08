歐查電動車補貼 華傳冷待

中國主要貿易夥伴對華敵意日深，剛對中國電動車加徵關稅的歐盟，其駐華大使豪爾赫‧托萊多昨聲稱，4個月前歐方已向中方提出商討調查中國電動車公司獲補貼情況之事宜，直到近日中國商務部長王文濤才聯絡歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基。同場的比利時駐華大使安博寧補充，這是德國副總理哈貝克上月訪華向王施壓才辦得成。

中國出口「新三樣」的另一名目——太陽能設備進軍歐盟則較順利。中國太陽能設備大廠隆基綠能日前提到，其最新的BC太陽能電池，第二代產品已獲5吉瓦（GW）「預留訂單」，大多數來自歐洲，產品平均售價比目前相對先進的TOPCon系列高約20%，預計成本可望明年降至兩者相若，指引BC年產能明年底達到70吉瓦，除電池廠，所有產能到後年都會圍繞BC，相信BC推動公司業績明年復甦。

不過，隆基對東南亞廠房出口至美國不樂觀，正研究在美就地設廠，但挑戰甚大。事實上，早前有傳中國太陽能設備企業求助馬來西亞官員，期望他們游說美國，不要對中企在馬來西亞製造或組裝的產品徵收關稅。

大和亦提醒，以現時太陽能產業鏈公司很多產品售價低於現金成本，加價應該就是消弭兩者差距，但計及其他生產成本後一樣會蝕錢，並指隆基自己都不預期行業短期內能夠轉虧為盈，太陽能板塊未有估值重估的正面催化劑。

中美晶片戰或有排打 半導體方面，ASML前行政總裁溫尼克坦言，中美晶片戰是意識形態衝突使然，並非建基於事實，注定有排打，又提到儘管曾向中國高官投訴知識產權未被尊重，為了客戶仍致力向各國游說避免出口管制收得太緊，「或許在華盛頓我會被（美國官員）認為親中。」

中外貿易糾紛並不限於高新科技，跨國能源巨頭雪佛龍位於德國北部的一座生物柴油廠房停工幾個月，官方解釋是由於中國傾銷品氾濫市場，導致毛利前景備受挑戰。