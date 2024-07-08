內地黃金儲備連續兩月不變

現貨金過去兩個月大致上於每安士2,300至2,400美元的高位區間上落，不但影響小市民儲金意欲和金舖生意，似乎也令中國卻步。國家外匯管理局公布，6月底中國黃金儲備規模為7,280萬安士，連續兩個月按兵不動，以上周五收市價計，市值總1,693億美元。

「央行增持」是黃金好友的主要理據，動機充分的中國卻離隊。東方金誠首席宏觀分析師王青稱，人行停止增持獲進一步確認，指目前金價處於歷史高位，人行適當調整增持節奏有助控制成本，但從持續改良外儲結構，推進人民幣國際化等角度出發，中國增持黃金仍是大方向。

世界黃金協會（WGC）分析師Krishan Gopaul根據印度央行每周數據計算，印度央行的黃金儲備6月增加9噸（約28.8萬安士）以上，為2022年7月後單月最多。

上周美國一系列就業及經濟活動數據未如理想，造就現貨金價重上2,400美元，全周升2.83%。市場預期，聯儲局主席鮑威爾本周赴國會聽證關於通脹和減息的口徑大抵都是「需要更多數據」，不會把話說滿，但周四出爐的美國6月份消費物價指數（CPI）按年升幅應該降至3.1%，撇除食品及能源後的核心CPI按月升勢則維持0.2%的低速。

外匯儲備月減96億美元 另外，6月底，中國外匯儲備約3.22萬億美元，按月減少96.81億美元或0.3%。中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，這是匯率折算與資產價格變化相沖的結果，儘管人民幣兌每美元有所下跌，但計及其他貨幣相對穩定，中國並無入市干預匯率。

國家外匯局則稱，中國經濟延續回升向好，支撐外儲規模保持基本穩定。市場估計中國上月CPI按年升幅增至0.4%，工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌幅再顯著縮至0.8%。

中國黃金儲備規模