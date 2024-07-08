食息族可留意中特估 享6厘回報

外圍股市屢創新高之際，中港股市今年初亦迎來一輪反彈，只是反彈力度明顯有限。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪認為，目前中港股市亦有投資機會，目前該行對今年底MSCI中國指數的預測目標為66.5點，相當於約15%的潛在升幅。除了看好中資互聯網板塊可以像美股那樣有盈利改善外，中港股市的另一大特色主題在於低估值、高息率的「中特估」。

從環球資金流的走勢來看，今年以來外資似乎在亞洲範圍內更青睞印度。惟廖嘉豪認為，中國股市與印度有一定差異，印度主要以增長為主，中國則兼具增長與價值，比如偏向增長型的互聯網行業，以及高股息的「中特估」相關板塊。他直言︰「在港股的世界，6厘股息率的板塊依然很多。」

內銀受惠房地產業轉穩 「中特估」全稱為「中國特色估值體系」，一般是指過去估值極低、同時有股息率支持的國企，在官方政策層面上，一直希望推動這些企業釋放估值潛力，透過增加派息等手段回饋股東。若從派息的角度考慮，廖氏指出，內銀股與電訊股都是具吸引力的板塊。

首先是內銀股估值偏低，而且在內地房地產行業逐漸穩定的背景下，內銀會最直接受惠資產質素改善，甚至足以抵銷淨息差下跌的影響。只要房地產去庫存政策繼續控制發展商的風險，將有助紓緩中國銀行業整體的系統風險，降低內銀股的風險溢價，特別是內銀股的市值普遍仍大幅低於其資產帳面值。

新科技崛起利好電訊商 電訊行業的優勢在於5G資本開支的高峰期已過，加上該行業本身具備科技元素，有更大的發展潛力。雖然外界對於電訊股的印象一般是「比較悶」，主要收入來源不外乎電話費、上網費，但隨着物聯網、下一代的6G技術、「低空經濟」（無人機、空中的士）等新科技的崛起，對於電訊行業亦有幫助。

花旗近日上調對中港股市的目標，今年底恒生指數目標升至為20,500點，內地滬深300指數最新目標為3,900點，比上周五收市高逾13%。