英偉達暫難再破頂 評級降至「中性」

英偉達近月股價

人工智能（AI）晶片霸主英偉達（Nvidia）股價今年漲幅一度達到1.84倍，不但成為美股頂樑柱，某程度上左右了資金在全球配置的決策。專研科技板塊的英資獨立研究機構New Street率先將英偉達評級調低至「中性」，理由是股價已充分反映利好因素。FactSet統計顯示，連同他，62名追蹤英偉達的分析員迄今有8人（13%）給予該股「中性」或相應評級。

New Street分析師費拉居最新的英偉達目標價為135美元，比上周五收市價高7.28%，但低於早前創下的歷史高位。他表示，英偉達股價要展開新一波牛市，2025年打後的業績前景一定要比目前所想還要好得多，「對此暫時沒有很大信心」。

前瞻市盈率22倍較高 券商估計，英偉達未來幾個月會向中國供應超過100萬個「閹割版」圖像處理器（GPU）H20，幾乎是華為對標產品昇騰910B的兩倍，以單價1.2萬至1.3萬美元推算，英偉達今年在出口受限的中國市場尚能進帳最少120億美元，摩根士丹利亦指「H20反應不俗」。半導體行業研究機構SemiAnalysis的分析師帕特爾指，昇騰數據上優於H20，但記憶體部分的性能為它加了很多分。

現時英偉達的前瞻市盈率為22倍，冠絕標指所有成分股。市場確實開始擔心AI企業商業化進展不如預期，並會縮減相關投資。

分析偏好AMD及台積電 不過，費拉居強調自己不是說AI主題經已玩完，只是選股要更審慎，偏好同樣在發展AI用GPU的超微半導體（AMD），12個月及2026年目標價分別為235美元及345美元，以及實現為這些公司代工的台積電，12個月及2026年目標價分別為1,200元新台幣及1,470元新台幣；另點名博通、美光科技和Arista Networks估值仍吸引。

澳洲券商麥格理把台積電目標價提高至1,280元新台幣時的報告中指出，該行調查發現，該企多數客戶已同意上調代工費換取可靠的供應，可望帶動毛利率攀升，預測2025年及2026年各升至55.1%及59.3%。