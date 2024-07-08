美股勢再升靠盈利勁 最看重AI 醫健追落後

花旗估今年多賺達12% 總統大選影響微 作為環球股市之首，美股近年表現一直相當強勁，尤其是受惠於最近人工智能（AI）熱潮所帶動來的科技股投資狂熱。雖然從估值角度來看，美股不算非常便宜，但若然考慮到盈利增長的因素，似乎高估值也是理所當然。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪接受本報專訪時直言︰「全面盈利復甦，是支持美股繼續上升的動力。」他亦看好AI相關投資主題進一步發展，未來變得「更深更闊」，惠及半導體以外的其他行業；同時看好醫療保健行業可以在估值上「追落後」。

花旗對今年底標指的預測目標為5,600點；而明年中（即未來一年）目標為5,700點，明年底則為5,800點。從數字上來看，這些預測並不算激進。廖嘉豪認為，盈利的增長是支撐美股的主要動力，預期今年美股企業盈利增長約10至12%，到明年亦有8至9%。雖然近期外界不斷把焦點放在美國總統大選的變數，但在他看來，無論選舉最終結果如何，只會見到「個別板塊短期有優勢」，而盈利表現才是真正主導美股升勢的重點。

他表示，無論誰入主白宮，對企業盈利增長影響都不大。而撇開宏觀環境、政治變化不談，AI本身也是推動企業盈利增長的動力之一。舉例而言，一些互聯網企業可以用AI提升廣告投放效率、遊戲公司可以用AI改善研發速度；醫藥公司不僅可以用AI輔助研發藥物，甚至乎可以將AI用在準備監管文件，畢竟藥物申請上市的過程冗長，當中涉及大量文件工作。

睇好半導體數據中心 當然，要數目前AI主題最直接的受惠者，自然是近期最當炒的半導體板塊。他比較關注記憶體晶片的價格升勢，尤其是動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片，認為DRAM需求強勁所致的價格上漲將會利好相關企業。而作為AI主題的延伸，數據中心亦是受惠者，預計到2030年前，數據中心的整體年均複合增長為17%；AI相關的數據年均複合增長達到四成。這些增長亦會帶動一系列相關投資。

他亦建議留意估值相對低的醫療保健板塊，認為存在追落後的機會，特別是回顧過去大選年，該板塊一般都會跑贏大市。其中，醫療設備、生物科技股的跑贏幅度較為明顯一些。另外，雖然市場目光多數落在「美股七雄」等大型科技企業，但較少人關注的中小型科技股，實際上亦能夠直接受惠於減息周期，因此值得留意。

債券建議中年期配置 至於債券市場方面，花旗目前對聯儲局的減息預期為今年內3次（合計0.75厘），從偏好上來看，較傾向於國債及投資級別企業債，建議平均5至6年的「中年期配置」。廖解釋，雖然短債息率較高，但選擇較長年期的債券可以鎖定高息，而若年期太長又可能會增加波動，故而要在風險與回報之間取捨。

標指年內走勢 本周環球財金焦點