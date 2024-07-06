大行觀點：港人疫後更重視退休規劃

新冠疫情過後，港人對退休計劃的態度出現變化，他們更急切地為未來做準備。今年，港人平均在40歲時開始制訂退休計劃，相比2018年的45歲早3年，比預期高的退休後醫療費用或許是其中的主要因素。

根據「2024年香港退休調查」，近約48%的受訪者表示，與新冠疫情前相比，港人更強烈地認為現時有需要為退休後的潛在醫療保健需要進行儲蓄。

香港男性平均壽命為82.5歲，女性為87.9歲，居世界之冠。隨着香港人平均壽命上升，民眾對醫療保健的需求亦隨之增加。未來香港人均醫療衞生開支總額預計將會暴漲，從2018年計，至2060年增加5.7倍。

宜及早起步 擴投資範圍 考慮到對退休規劃的憂慮，更多未退休港人會更關注長遠的財務保障。46%的香港受訪者更為認同有效的財富管理在退休計劃中充當重要角色，而38%表示更為願意在退休前調整生活方式，以作準備。

港人可以考慮認清自己的退休目標，配合個人風險承受程度、預期退休收入，以及投資回報率，及早起步增加退休儲蓄，目標將會比較容易達成。他們可以更主動地訂下退休計劃，較年輕的社會新鮮人，可以考慮盡早擴闊投資範圍，並探索能提供更佳收益的新資產類別。

自疫情後，未退休港人對投資回報有更高期望，他們預期每年可獲得的投資回報率達到5.7%，2018年為3.7%。目前，香港強積金計劃的基金選擇有助成員實現這些期望。

施羅德香港退休業務總監 劉以浩