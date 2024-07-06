宏觀剖析：美財政壓力恐有增無減

美國大選首輪辯論後，前總統特朗普以67%的民調支持率，贏過現任總統拜登的33%。預測機構Predictlt即時押注數據顯示，拜登的勝率下跌的同時，特朗普贏得本期大選的機率由辯論前的53%升至58%。預測機構Polymarket數據中，特朗普的勝率亦遠超拜登。

考慮到特朗普提出加徵關稅、打擊移民及延長減稅等政策，或對美國財政前景不利、通脹或復燃，並令降息更加遙遠。同時，由於兩位候選人都打算延長部分或全部的《2017年減稅與就業法案》，故即使拜登獲選，未來美國節制財政支出的機率亦很低，故料無論誰人當選，美國受財政壓力影響而繼續增發國債機率都很高。

去美元化為金價助攻 近年來，美國政府受累連年赤字而被迫持續增發國債，今年首季度發債紀錄達7.2萬億美元，創歷史新高，並有供應過量迹象。美國國會預算辦公室數據顯示，2023財年美國國債利息支出高達6,590億美元。預期高企的債息下或有還債風險，如大選後進一步增發美債或將拖累美元資產信心，並推動美元資產轉弱。

除美國大選外，以色列與黎巴嫩跨境衝突持續升級、法國議會選舉帶來的歐洲政治動盪，以及俄羅斯與西方在烏克蘭問題上持續對抗等因素下，全球政治局勢壓力加劇，連同美國聯儲局減息預期的不確定性等，令全球宏觀經濟及投資產品表現較為複雜，相信黃金作為「去美元化」及「無國籍貨幣」的實物避險資產更具優勢。

數據顯示，2000年底以來的黃金投資回報率已逾8倍，高於美股的6倍和全球債券的兩倍。同時，根據中國人民銀行資料，由於對美元主導的金融體系信任度較低，以及與美國關係不穩定等因素，中國、俄羅斯、印度及土耳其等新興市場與開發中經濟體大量增持黃金。

另世界黃金協會數據顯示，自去年10月以巴衝突以來，俄羅斯及中國增持逾千噸黃金，過去兩年以歷史性規模購買黃金的央行，今年依然是主要買家。故此，相信黃金可望在多重政治經濟因素及各央行加碼購買下獲得支撐，建議投資者考慮增加儲備。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興