專家點評：押注油價慎選投資方式

近期原油市場再度成為投資者關注焦點。雖然石油輸出國組織及盟國（OPEC+）於6月2日達成共識，同意由10月份開始，在12個月內逐步取消總計每日220萬桶的自願額外減產。按照計劃，到12月，市場將恢復每日額外增產50多萬桶，到明年中，市場將恢復每日額外增產180萬桶，到明年9月自願減產措施將完全取消。

在中線供應明顯增加的情況下，油價卻不跌反升，展現出可能觸底的迹象。事實上，由達成共識當天計，油價已連續4周上漲，突破大型三角形態，技術面的突破進一步增強市場的看漲情緒。

目前油價上漲仍然相當溫和，但仍未升抵每桶90美元以上水平，這水平是去年高位，所以油價在這水平對全球通脹暫時未見構成顯著影響。這一點對於原油相關股票的穩定性提供重要支撐，使得投資者不用擔心通脹因素引來美國出手打壓油價。

開採油服企業直接受惠 看好油價而進行投資，除了現貨，持有期貨是最能讓回報直接跟隨油價走勢。然而，考慮到期貨這類衍生品背後的槓桿風險，股票可能會更為適合一般散戶投資者，並從以下4方面梳理相關的投資機會。

二、能源設備與服務提供商。隨着油價上漲，石油公司可能增加勘探和生產投資，為設備和服務提供商創造更多商機。雖然這個板塊的表現可能略有滯後，但在油價牛市的中後段往往會有出色表現。油田服務龍頭企業如斯倫貝謝及哈利伯頓等，在技術和市場份額方面具有顯著優勢。兩企股價近日未有跟隨油價上漲，正好帶來趁低收集的時機。

三、原油相關交易所買賣基金（ETF）與期貨投資。對於希望直接參與油價上漲行情的投資者，原油ETF和期貨合約是較為直接的工具。然而，需要特別注意的是，這類投資工具波動性較大，風險也相對較高，對於普通投資者而言，選擇追蹤油價的ETF可能是更為穩健的選擇。

四、替代能源板塊。雖然油價上漲可能會增加市場對替代能源的關注度，但這種影響在短期內並不顯著。若單純看好油價，不推薦投資這板塊。

隨着美國大選臨近，「特朗普概念」再度成為市場熱議的話題，尤其是在能源領域。眾所周知，特朗普一直是傳統能源行業的堅定支持者。在他擔任總統期間，美國不僅成為全球最大的石油生產國，還實現能源獨立。

油企現金流充裕利派息 特朗普曾多次表達了對石油行業的支持立場。他曾說：「我們要讓美國石油和天然氣行業再次偉大。」言論清楚地展示他對傳統能源行業的重視。

原油市場的這波上漲行情，為投資者帶來新機遇。然而，投資者需要警惕能源市場向來波動較大，地緣政治因素更增添不確定性。因此，投資者在進行相關投資時，需要充分評估風險，做好資產配置。值得一提的是，許多原油相關公司在油價高企時期累積了大量現金，使得它們有能力發放可觀的股息。高股息率不僅為投資者提供穩定現金流，還在一定程度上降低投資風險，使得這些股票在波動的市場中仍具吸引力。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）