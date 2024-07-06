簡訊一覽
●金管局公布，香港於6月底的官方外匯儲備資產為4,163億美元，較5月底4,172億美元，減少9億美元。連同未交收外匯合約在內，香港於6月底的外匯儲備資產為4,160億美元。為數4,163億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約39%。
●金管局另公布，根據《打擊洗錢條例》完成對星展香港的調查及紀律處分程序，金融管理專員對該行違反條例處以1,000萬元罰款。
●香港聯交所上市提名委員會接到71份有意擔任上市委員會職務人士提出申請，委任主板及GEM上市委員會成員，包括阮家輝、黃煒邦、陳智聰、周紀恩、方曉明、LEE Daniel H、葉敬華及翟普，以接替退任的8名成員，昨起生效。
●積金局公布，向強積金主事中介人滙豐銀行作出譴責及罰款2,400萬元，同時亦譴責滙豐的前負責人員葉士奇，及命令葉由即日起18個月期間喪失主事中介人負責人員資格。
●會財局發布《因延遲公布初步年度業績而停牌的上市實體分析》報告，詳細列出對香港上市實體因延遲公布初步年度業績而導致停牌（停牌股票）的分析及觀察結果，並為公眾利益實體核數師、審計委員會及上市實體管理層提出了清晰建議。
●粵海投資(00270)於6月28日獲廣東粵海控股集團在場內以平均價每股4.5541元，增持2,113萬股，持股量由57.94%增至58.26%。
●中國民航信息網絡(00696)7月2日獲富達在場內以平均價每股9.006元增持308萬股，持股由6.92%增至7.25%。
●中遠海運能源運輸(01138)預期，今年上半年淨溢利約25.5億元人民幣，按年減少約11.9%。
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