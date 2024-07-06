簡訊一覽

●金管局公布，香港於6月底的官方外匯儲備資產為4,163億美元，較5月底4,172億美元，減少9億美元。連同未交收外匯合約在內，香港於6月底的外匯儲備資產為4,160億美元。為數4,163億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約39%。

●金管局另公布，根據《打擊洗錢條例》完成對星展香港的調查及紀律處分程序，金融管理專員對該行違反條例處以1,000萬元罰款。

●香港聯交所上市提名委員會接到71份有意擔任上市委員會職務人士提出申請，委任主板及GEM上市委員會成員，包括阮家輝、黃煒邦、陳智聰、周紀恩、方曉明、LEE Daniel H、葉敬華及翟普，以接替退任的8名成員，昨起生效。

●積金局公布，向強積金主事中介人滙豐銀行作出譴責及罰款2,400萬元，同時亦譴責滙豐的前負責人員葉士奇，及命令葉由即日起18個月期間喪失主事中介人負責人員資格。

●會財局發布《因延遲公布初步年度業績而停牌的上市實體分析》報告，詳細列出對香港上市實體因延遲公布初步年度業績而導致停牌（停牌股票）的分析及觀察結果，並為公眾利益實體核數師、審計委員會及上市實體管理層提出了清晰建議。