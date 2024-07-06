圓匯弱削購買力 日家庭支出意外減

日圓持續貶值對日本人而言猶如一把雙刃劍，一方面吸引了大量海外旅客遊日，另一方面卻對當地家庭以及企業營運帶來影響。日本總務省昨公布的數據顯示，日本5月所有家庭支出意外減少，按年下跌1.8%，較市場原先估計的增加0.1%為低，主因日圓弱勢下食品價格持續上升之餘，亦壓抑了民眾海外旅遊的支出，削弱了整體購買力。

財務省同日公布的統計數據指出，日本今年6月首20日持續陷入貿易逆差，金額為3,767.66億日圓，料連續第3個月陷入逆差，而且由於期內出口增速減弱而進口大增，逆差額較去年同期飆近2.5倍。

日股曾越41000 升兩周 日圓兌每美元昨日略為止跌回穩，曾回升至160.54，折合每百日圓兌港元在4.86。日經平均指數一度破頂，早段最多升186點或0.45%，觸及41,100點歷史新高，惟最終收市微跌1點，報40,912點。至於全周計，日經平均指數累升1,329點或3.35%，連升兩周。

此外，有指下周日本股市將會迎來由交易所買賣基金（ETF）因沽貨派息及贖回潮衍生出數以十億美元計沽壓，時間將在下周一（8日）及下周三（10日）發生。

日失落最大退休基金 至於日本政府養老投資基金（GPIF）昨公布，2023/24財年的投資收益達破紀錄的45.41萬億日圓，相當於回報率有22.7%。不過，礙於圓匯跌至38年來新低，截至3月底止，GPIF以美元計價後的總資產為245.98萬億日圓（約1.53萬億美元），不及挪威財富基金的17.719萬億克朗（約1.67萬億美元），因而失去全球最大退休基金的地位。

聚焦GPIF上財年各項投資的分部表現，日本股票以及海外股票的投資收益分別上升41.41%及40.06%，國債收益則下跌2%，海外債券收益按年上升15.83%。

另邊廂，鄰國南韓首爾綜合指數周五繼續創逾兩年新高，收市再升37點或1.32%，報2,862點，連升3日，全周累升2.3%。南韓央行公布，據初步估算，當地5月轉錄經常帳盈餘89.2億美元，今年4月則錄經常帳赤字2.9億美元；商品貿易順差擴至87.5億美元，4月則錄51.1億美元貿易順差；首5個月經常帳盈餘為254.7億美元。