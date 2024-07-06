法巴瑞銀等傳有意購滙控德財管業務

消息指，會計師行畢馬威正協助滙控出售該項資產值約260億歐元的財管業務。另外，滙控就可能剝離其德國基金管理業務Inka一事，有指正與美國銀行進行合作，並與滙控的德國託管業務，一同向潛在買家推介，道富及Universal Investment或為潛在競購者。滙控發言人回應稱，該行正評估德國財富管理、基金管理及託管業務，尚未作出最終決定。

安盛法巴研合併資管業務

另邊廂，總部在法國巴黎的保險業巨擘安盛（AXA）與法國巴黎銀行，被指探討合併彼此的資產管理業務可能性，一旦成事，合併公司的管理資產規模（3月底止）達1.4萬億歐元（約8.46萬億港元），當中AXA Investment Managers佔8,590億歐元，BNP Paribas Asset Management佔5,620億歐元。是次合併有助市場競爭，惟合併仍在商談中，最終或不會進行。