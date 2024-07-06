英鎊7連揚 3周最強

券商看好英經濟 上調匯價預測3% 英國工黨一如市場預期在相隔14年後重新執政，英鎊匯價穩步上升7個交易日，昨日曾漲0.18%至3周高位，兌1.278美元，兌港元為9.98。不少經濟分析認為，今年世界多地大選之中，以英國選前至選後政治表現得最穩定，有利掃除市場的憂慮。其中日資券商三菱日聯更看好英國經濟，將2025年第一季度的英鎊匯價預測上調約3%，至1.325美元，兌港元為10.35。

料下月減息 幅度低過歐美 該行指出，英國工黨強調財政責任，並承諾促進財富創造，這將有助於鞏固和提振市場信心，而改善與歐盟的關係也將是中期的正面因素，這將有利英倫銀行縮小減息幅度。相較之下，美國的政治風險不低，此消彼長下對鎊匯有支持。該行料，英倫銀行將在8月和11月減息，減息幅度將低於歐洲央行和美國聯儲局。

安本資產管理（abrdn）已發展市場股票主管Ben Ritchie更直指，英選舉出現壓倒性的結果，在日益動盪的世界中為股市提供了清晰度和穩定性；而工黨促進經濟增長的政策，將左右公共服務所需的稅收，對私人資本在支持投資方面至關重要。只要新政府處理得當，那些與英國經濟緊扣的企業應該會成為贏家，特別是對富時250指數和富時小型股的成分股。

他認為，新政府的首要任務是要令英國股市對於國內和國際投資者來說更具吸引力，而最快、最有效的方法之一是取消股票印花稅。

新加坡大華銀行則抱觀望態度，認為工黨要游走於複雜經濟環境、高利率、政府財政之下難度不小。荷蘭國際集團（ING）認同新政府的金融挑戰不小，英國國債孳息率上升，公共債務佔國內生產總值（GDP）比率已接近100%，而赤字率為4.4%。不過，工黨已承諾不會大幅加稅，在公共財政沒有重大變化之下，意味着英倫銀行可以繼續減息工作，目前市場預計8月減息機會率為60%，ING認為這機率會再上升。

上月樓價按年升1.6% 樓市方面，英國最大按揭公司之一Halifax昨日公布，6月英國樓價指數按年升1.6%，升幅與5月一樣，按月跌0.2%，按季則跌0.5%，全國平均樓價為28.84萬英鎊。該公司表示，本年樓價穩定，年初至今僅累升0.4%，反映儘管整體活動一直在復甦，但市場仍然低迷。可是在供應短缺之下，預計今年餘下時間，樓價會緩慢上升。

法德工業生產齊按月收縮 不過，歐洲最新經濟數據相對較弱。德國5月工業生產按月收縮2.5%，弱於市場原預期的增長0.2%，前值為升0.1%。同月法國工業生產也按月縮2.1%，前值和預測值分別為升0.6%和降0.5%。歐洲經濟或需要靠減息來提振，但歐洲央行行長拉加德表示，需要進一步確保通脹率向2%的目標回落，才會進一步減息。

瑞士6月消費信心指數為負36.6，較5月的負43.05有所好轉。瑞士與歐盟在2017年暫停對話後，雙方於本周四重啟金融市場監管談判，包括討論金融市場穩定、跨境活動、永續金融等議題。

英鎊兌港元年內走勢