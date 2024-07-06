憧憬成中國豐田 比亞迪上望300元

該行預期，在歐盟關稅問題明朗化的情況下，比亞迪將更積極進軍海外市場。另外，該公司擁有戰略生產彈性，預計至2030年有約20%電動車將於海外生產。該行將比亞迪今、明兩年的銷售預測分別上調5%及3%，但同時將今、明兩年毛利率預測分別輕微下調1%及0.6%，以反映較高之大眾市場產品佔比，以及海外業務利潤受關稅影響。