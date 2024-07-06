憧憬成中國豐田 比亞迪上望300元
歐盟對中國生產的進口電動車徵收臨時關稅的計劃生效，投行麥格理認為，圍繞比亞迪股份(01211)的不明朗因素已經掃除，對該股長期看法仍然不變，確信有望成為「下一間豐田汽車」，故上調其目標價至300元，維持「跑贏大市」評級。比亞迪股價昨收報235元，升0.17%。
該行預期，在歐盟關稅問題明朗化的情況下，比亞迪將更積極進軍海外市場。另外，該公司擁有戰略生產彈性，預計至2030年有約20%電動車將於海外生產。該行將比亞迪今、明兩年的銷售預測分別上調5%及3%，但同時將今、明兩年毛利率預測分別輕微下調1%及0.6%，以反映較高之大眾市場產品佔比，以及海外業務利潤受關稅影響。
摩根士丹利則認為，歐盟加徵臨時關稅會令內地車企減少出口歐洲，但無礙滲透率持續提升，估計部分車企會繼續進行歐洲本地化策略，或跟歐洲車企成立合資公司。
或斥78億土耳其建廠
話音剛下，土耳其官員稱，很快與比亞迪就當地西部建電動車廠達成協議，投資額達10億美元（約78億港元）。
上汽集團發聲明指，為切實維護自身合法權益和全球客戶利益，集團將正式要求歐盟委員會就中國電動車臨時反補貼稅措施舉行聽證會，進一步依法行使抗辯權。
至於吉利汽車(00175)母企吉利控股旗下富豪汽車（Volvo），6月全球銷量按年增長8%至71,514輛，主因歐洲與拉丁美洲市場，以及新款全電動車型EX30有強勁表現。富豪汽車的純電動及插電式混合動力車型6月銷量增長41%，佔公司全球汽車銷量48%。
另外，蔚來(09866)宣布首席財務官奉瑋因個人及家庭原因辭任，公司已任命財務高級副總裁曲玉擔任新任首席財務官。其股價在美股周五早段曾跌逾8%。
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