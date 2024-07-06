LME去季交易量10載最旺

在2022年3月時，鎳期貨交投出現異常，LME取消價值120億美元交易，投資者因而感到不滿，致市場交投變得淡靜。不過，今年上半年，鎳期貨交投再度活躍，日均交易量按年增長76%，大致回復至2022年事件前水平，鎳市場的未平倉合約也按年倍增。此外，受惠於5月銅價破頂，銅期貨合約交易也見改善。

事實上，今年以來，大宗商品交投重新活躍，銅價在5月曾創下每噸11,100美元的歷史紀錄，之後回軟。投行花旗的最新研究報告就預計，第三季銅價將繼續在每噸9,500至10,500美元水平整固；若美國聯儲局在第四季減息，將有望推動銅價上試12,000美元大關，並在明年持續反彈。