LME去季交易量10載最旺
香港交易所(00388)旗下英國倫敦金屬交易所（LME）公布，今年第二季交易量按年升27%，為10年來最佳表現，受鎳期貨交投恢復活躍所帶動。
鎳期貨日均交投增76%
在2022年3月時，鎳期貨交投出現異常，LME取消價值120億美元交易，投資者因而感到不滿，致市場交投變得淡靜。不過，今年上半年，鎳期貨交投再度活躍，日均交易量按年增長76%，大致回復至2022年事件前水平，鎳市場的未平倉合約也按年倍增。此外，受惠於5月銅價破頂，銅期貨合約交易也見改善。
事實上，今年以來，大宗商品交投重新活躍，銅價在5月曾創下每噸11,100美元的歷史紀錄，之後回軟。投行花旗的最新研究報告就預計，第三季銅價將繼續在每噸9,500至10,500美元水平整固；若美國聯儲局在第四季減息，將有望推動銅價上試12,000美元大關，並在明年持續反彈。
近期LME舉辦亞洲年會，研討在港設立LME倉庫的可能性，預計將分3階段進行。
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