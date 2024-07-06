油價兩月新高 內地需求仍弱

隨着夏季旅遊旺季來臨，加上亞洲地區熱浪持續，帶動能源需求，並且推升國際油價。布蘭特期油周五曾高見每桶87.64美元，創下兩個月新高。然而，受累需求依然疲弱，分析普遍認為油價進一步上漲的空間有限，特別是沙特阿拉伯已下調輸往亞洲的基準油價。數據亦顯示，中國煉油廠的開工率持續低迷。

Energy Aspects的研究報告指出，一眾波斯灣國家、石油輸出國組織及盟國（OPEC+）成員國在6月的原油出口大幅下降，部分原因是中東地區熱浪持續，導致季節相關的能源消耗大增。

與此同時，美國汽車協會亦估計，7月4日止的一周內有700萬人駕車出行。這些季節因素都是短期內推升油價的主因。

沙特下調8月亞洲原油售價 不過，從長遠需求角度來看，作為能需求增長引擎的亞洲，似乎仍未有起色。沙特的國營石油巨企沙特阿美連續第二個月下調運往亞洲的所有類別原油價格，旗艦產品「阿拉伯輕質原油」8月的基準價格每桶下調60美仙。

不過，運往歐洲西北及地中海的原油價格有所上調，而送至美國的部分原油亦加價。

華煉油廠開工率兩周低 值得注意的是，中國的能源需求頹勢最為明顯。Mysteel OilChem的數據顯示，截至7月5日止一周，中國國有及民營煉油廠的平均開工率跌至76.1%，為兩周以來最低；其中山東民營煉油廠的開工率更跌至50.5%，為4月20日以來最低。

另外，國際石油巨企蜆殼（Shell）更新了第二季度的業績指引分項，預計稅後非現金減值15億至20億美元，主要來自新加坡的化工業務資產及鹿特丹的資產減值。蜆殼未有提供集團整體盈利及收入的更新，惟將於本月底正式公布業績。