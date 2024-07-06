德政府傳續沽 比特幣曾失守5.4萬關

近日幣圈遭遇暴跌行情。市傳德國政府持續拋售比特幣，加上以太幣現貨交易所買賣基金（ETF）7月初仍未開始在美國交易，多重不利消息拖累多隻加密貨幣走勢轉弱，其中比特幣周五曾急挫7%，失守每枚54,000美元，低見53,881美元，創逾4個月新低；以太幣更大瀉10%，曾低見2,814美元。整體加密貨幣總市值回落至1.97萬億美元，較年內高位2.76萬億美元蒸發逾7,900億美元。

專門統計加密貨幣期貨倉位和資金流等交易數據的Coinglass稱，截至昨晚6時的24小時內，加密貨幣市場共有逾23萬人爆倉，總金額6.79億美元。

有區塊鏈數據顯示，德國聯邦刑事警察局（BKA）在7月4日轉移了價值約7,500萬美元的比特幣，相關比特幣分布在Coinbase、Kraken和Bitstamp等交易所之內。據悉，德國政府的比特幣拋售潮已經持續約一個月，期內拋售金額高達3.9億美元。

此外，已破產的比特幣交易所Mt.Gox近期開始對債權人賠償，由於金額龐大，涉及支付14.2萬枚比特幣及14.3萬枚比特幣現金（BCH），前者相當於全球第二大比特幣現貨ETF─富達比特幣現貨ETF的規模，故導致比特幣價格受壓。另以太坊現貨ETF於7月4日正式開始交易的消息落空，亦是加密貨幣價格閃崩的原因。

俄擬將穩定幣合法化 雖然近日幣圈腥風血雨，惟無阻俄羅斯研究加密幣應用的進展。據報俄國擬將穩定幣永久合法化，以簡化制裁封鎖下的跨境支付流程，突破西方的制裁封鎖。

為此，俄羅斯央行正積極討論允許使用加密資產的提議，這些加密資產與美元或黃金等穩定貨幣或資產掛鈎，令其波動性低於其他加密資產；同時鼓勵企業使用多元化支付方式，如加密幣和其他數碼資產，以促進與外國合作夥伴的交易。