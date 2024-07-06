三星料次季利潤飆14倍

AI助晶片業務扭虧 股價創今年高 受惠全球人工智能（AI）急速發展，晶片需求和價格上升，三星電子上季利潤增速創下近年新高！該企公布截至6月底止第二季初步核實營業利潤，預料由此前一年同期的6,700億韓圜，大增至10.4萬億韓圜（約590億港元），按年增長14.5倍，按季升57%，並高於市場預期的8.8萬億韓圜。其中，晶片部門的營業利潤預計為4.6萬億韓圜。相比之下，去年同期為虧損4.36萬億韓圜。

期內，銷售額達74萬億韓圜，按年增長23.3%，按季升近3%。受業績利好帶動，三星股價一度刷新年內高位。

事實上，該企上季的營業利潤不僅超越2023年全年度的營業利潤6.5萬億韓圜，亦是自2022年第三季以來，季度營業利潤重上10萬億韓圜大關。根據Yonhap Infomax彙整的市場共識值，該企上季營業利潤初值較平均預估值高出25.8%。至於包括部門細分在內的第二季詳細業績，將於7月31日公布。

快閃記憶體漲價達兩成 AI熱潮下，數據顯示，DRAM晶片價格按季上漲13至18%，NAND快閃記憶體晶片價格上漲15至20%。里昂證券預計，這種需求推動平均記憶體晶片價格較上一季度上升15%，幫助三星最大的部門扭轉了去年同期的虧損；DRAM和NAND價格均因對AI服務器和企業數據存儲的需求而上升，有助於扭轉庫存估值損失；另代工或合約晶片製造業務也因資訊科技需求改善而得到提振。

全球晶片業蓬勃發展，除了美國的英偉達（Nvidia）和南韓的三星外，台灣的台積電亦是贏家。投行麥格理最新的研究報告就將台積電的目標價上調28%至1,280元新台幣，該股昨日收報1,005元新台幣，無升跌，並相信在AI發展趨勢推動下，台積電的需求能見度優於歷史平均水平。該行並將台積電2024至2026年每股盈利預測分別上調5%、2%及1%。

反觀內地，在美國的積極圍堵之下，高端晶片短缺已成大問題。繼續早前有消息指有內地廠商「拆電腦」取得英偉達晶片後，近日有外媒指，中間人利用留美華人學生等跨境人士以「螞蟻搬家」方式，繞過美國禁令將英偉達的先進製程AI晶片偷運給中國客戶。

商湯夥上海國投布局AI 不過，華為雲行政總裁張平安不認同缺少最先進AI晶片會阻礙內地成為AI領袖目標的看法，並指AI的基礎建設不只依賴擁有最先進的AI晶片，認為內地在雲計算領域有優勢，呼籲採用創新的方法，更多地關注雲計算，這可以通過計算架構的創新來彌補先進AI晶片的不足，強調需要一種融合的方法，將雲、邊緣和網絡以可用於降低能耗和提高整體效率的方式結合起來。

三星電子股價走勢 三星發季度盈喜