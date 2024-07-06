5月私宅落成80伙 月減87%

本港住宅落成量偏低，據政府最新公布數字，5月私人住宅落成量僅80伙，較4月的624伙大減約87.2%，今年首5個月累錄5,679個單位落成，為2019年後同期新低。

港島及新界區零供應 差餉物業估價署數據顯示，5月只有九龍區有私宅單位落成，以同區作比較，按月亦大減約87%，而港島區及新界區均出現零供應情況。截至今年5月，仍以新界區落成量佔最多，達4,158伙，較去年同期漲約10.4%。九龍區及港島區分別累錄1,335伙與186伙，按年大跌約52.2%及約72.1%。

今年首5個月私宅累積落成量，較去年同期的7,222伙，減少約21.4%，現時暫只達全年目標22,267伙的約25.5%；去年同期則達標約36.2%。

以各類型面積單位劃分，仍以實用面積431方呎以下細戶落成量較多，今年截至5月累錄2,974伙，惟較去年同期減少約26.6%。其次是實用面積約431至752方呎的中小型戶，暫有2,091個單位落成，按年下跌約17.1%。

按年跌幅最大類別為實用面積約753至1,075方呎中型單位，落成量共176伙，較去年同期大跌約67.6%。至於實用面積約1,722方呎大戶有138伙落成，按年大增約3.8倍。