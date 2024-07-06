細戶租金回報創11年半新高

住宅租金持續向上，帶動收租回報大升。據差餉物業估價署公布的5月臨時數字，5個私宅單位面積類別中，佔4個的租金回報率按月上升，其中，實用面積431方呎以下細單位回報率上升至3.4厘，為各類最高，亦創2012年11月後的11年半新高。

上述4類面積單位的租金回報按月均上升一個百分點，當中，實用面積431方呎以下細單位回報率去年同期僅2.7厘，一年勁漲0.7個百分點。

另外，回報率次高為實用面積約431至752方呎中小型戶，5月漲至2.9厘，為2014年5月後的10年最高，按年升0.5個百分點。

至於另外兩類實用面積約753至1,075方呎中型單位，以及實用面積約1,722方呎或以上大型戶，回報率也分別升至2.6厘與2.3厘，返回今年1月水平。實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位則按月未有變化，維持2.4厘。

東堤灣畔月租貴三成 近期住宅市場成交租金穩步向上。中原曹嘉華表示，租賃需求持續上升，導致租盤供不應求，並推升租金，其中，東涌東堤灣畔6座中層B室，實用面積約759方呎，為套三房間隔，望機場海景，月租叫價2.6萬元，放盤僅一星期，即以2.55萬元租出，呎租約33.6元。相比單位上一份租約月租1.95萬元，新租金明顯上升約30.8%，新租客為3名泰籍空姐。

半新盤租金理想。該行柳志明亦透露，西營盤翰林峰5座低層D室開放式單位，實用面積230方呎，以1.75萬元租出，呎價約76.1元，較舊租約1.65萬元高出約6.1%。原業主於2017年買入單位，租金回報率約3.2厘。