新盤概況：柏蔚森I開放示範單位 料日內加推
新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，項目推出的「匠心租務安排」，保證買家可享年度租金為物業成交價的3.5%，此安排為投資者處理瑣碎的租務事宜，由收樓時即時起租，沒有空置期及免租期。
為方便睇樓客，發展商於周末安排5條穿梭巴士來往港九新界，接載睇樓客由多區港鐵站前往柏蔚森I的售樓處。另外，中國海外發展(00688)位於同區、已屆現樓的啟德維港1號，昨連錄兩宗成交，共涉逾2,938萬元。包括2A座31樓H室三房戶，實用面積774方呎，以2,004.5萬元成交，呎價約25,898元。
尚逸單日沽10戶
大鴻輝集團的西營盤尚逸，昨展開次輪銷售，以價單形式出售17伙。據市場消息指，項目即日沽出約10伙。兩輪銷售於5日內合計暫售約79伙，佔全盤約49%。
此外，新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，最新再添兩宗成交，月內累沽10伙。其中，Fiskars第2A座6樓H室三房戶，實用面積543方呎，成交價621.76萬元，呎價約11,450元。
恒和地產發展的長沙灣恒珀昨修訂價單，增設6%暑期優惠折扣及5%升級置業折扣，同時將代繳從價印花稅優惠改為3%折扣，變相減價吸客。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：