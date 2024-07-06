樓花申預售 上月零獲批

首6月3507伙 11載最少 新盤庫存量高企，發展商減慢申賣樓，令預售文件批出進度亦放緩。6月預售樓花錄得「零批出」。上半年合共只有8個項目獲批預售，共涉3,507伙，數量不但較去年下半年14,278伙，大幅減少逾75%，更屬2013年上半年至今的11年新低。

上月未有項目獲批預售的情況罕見，對上一次已是2022年2月疫情爆發期間。而今年4月僅一個項目獲批，卻屬資助出售房屋，反映私人住宅項目獲批單位數目實際上更少。回顧過去10年的同期，批出預售樓花單位量介乎4,232至10,716伙。

建灝大角咀項目入紙 地政總署資料顯示，6月最新入紙的項目有兩個，包括建灝地產及市區重建局合作的大角咀埃華街發展項目，提供122伙，預計關鍵日期2026年8月。香港房屋協會的粉嶺馬會道資助出售房屋項目則涉644伙。首6月錄17個新申請，共提供11,241伙。

未開售私宅共1.56萬個 事實上，目前仍有大量從未開盤的樓花單位積壓，美聯物業首席分析師劉嘉輝指，目前已批預售但尚未發售的私宅共有1.56萬伙，加上目前貨尾單位超過2.19萬個，即未計及待批預售單位已合共達3.75萬伙。短期內供應不少，料發展商推盤仍會低價開售吸引市場焦點。

批出預售樓花同意書住宅單位數目