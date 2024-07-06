產經

樓花申預售 上月零獲批

一手供應量充裕，市場積壓大量從未開盤的樓花單位。 一手供應量充裕，市場積壓大量從未開盤的樓花單位。
一手供應量充裕，市場積壓大量從未開盤的樓花單位。
首6月3507伙 11載最少
新盤庫存量高企，發展商減慢申賣樓，令預售文件批出進度亦放緩。6月預售樓花錄得「零批出」。上半年合共只有8個項目獲批預售，共涉3,507伙，數量不但較去年下半年14,278伙，大幅減少逾75%，更屬2013年上半年至今的11年新低。
上月未有項目獲批預售的情況罕見，對上一次已是2022年2月疫情爆發期間。而今年4月僅一個項目獲批，卻屬資助出售房屋，反映私人住宅項目獲批單位數目實際上更少。回顧過去10年的同期，批出預售樓花單位量介乎4,232至10,716伙。
建灝大角咀項目入紙
地政總署資料顯示，6月最新入紙的項目有兩個，包括建灝地產及市區重建局合作的大角咀埃華街發展項目，提供122伙，預計關鍵日期2026年8月。香港房屋協會的粉嶺馬會道資助出售房屋項目則涉644伙。首6月錄17個新申請，共提供11,241伙。
截至上月底，合計有30個住宅項目待批預售，涉及單位13,578伙，較5月約12,812伙按月增加約6%。當中，新鴻基地產(00016)旗下涉及183伙的啟德天璽•海第2期，已分拆為第2A期及第2B期重新入紙申請，分別提供43伙及140伙。新地副董事總經理雷霆表示，天璽•海的項目名稱將計劃伸延到新期數。
另一方面，九龍倉集團(00004)的九龍龍翔道188號項目，原本分4期發展，共提供133伙。現已將第1期及第4期合併。會德豐地產發言人指，此舉純粹行政流程，具體銷售部署將適時公布。
未開售私宅共1.56萬個
事實上，目前仍有大量從未開盤的樓花單位積壓，美聯物業首席分析師劉嘉輝指，目前已批預售但尚未發售的私宅共有1.56萬伙，加上目前貨尾單位超過2.19萬個，即未計及待批預售單位已合共達3.75萬伙。短期內供應不少，料發展商推盤仍會低價開售吸引市場焦點。
資料顯示，啟德新發展區目前仍有約7個項目在批出預售後，尚待推出市場，涉及單位共逾7,960伙。當中不乏逾千伙的大型項目，部分亦已經接近現樓。包括由會地、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作的啟德承豐道19號，分3期發展，分別提供361伙、704伙及525伙，合計1,590伙。
批出預售樓花同意書住宅單位數目批出預售樓花同意書住宅單位數目
批出預售樓花同意書住宅單位數目
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