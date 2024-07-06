二手價續冧 逾7年半低

連跌3周 半年累挫3.6% 樓價早前跌穿撤辣前低位後，市況繼續沉淪，代理行一份反映二手樓價指數已連續3周下滑，今年上半年樓價已累跌約3.67%，並重返2016年10月中時的水平，創逾7年半新低。另外，有市區納米單位近6年樓價蒸發179萬元。

上述中原城市領先指數最新報141.81點，按周再跌約0.69%，過去3星期累挫約1.88%。相比取消辣招前的143.02點，已低出約0.85%，若相比2021年8月191.34點歷史高位，至今已下挫多達25.89%。

至於大型屋苑、中小型及大型單位3項主要樓價指數，上半年亦全線下跌，跌幅由約3.23至5.71%不等。此外，期內4個主要地區的樓價數據，亦相比去年底低出約0.64至5.28%，反映上述8大樓價指數，於今年上半年均呈現跌勢。

尚璽傳賣250萬蝕41% 事實上，樓價不斷下試低位，市場蝕讓交投亦繼續湧現，失去需求的納米單位更錄驚人蝕幅。消息指出，旺角尚璽近期錄得料為項目首宗二手買賣，單位為低層D室，實用面積約169方呎，開放式間隔，僅以約250萬元易手，呎價約14,793元。

據悉，原業主於2018年8月以429萬元向發展商購入單位，現沽貨帳面蝕幅約41.7%。而當時呎價約25,385元，是次成交每方呎賣平超過一萬元。

GRAND MARINI貶值百萬 頻錄虧損的將軍澳日出康城再錄同類個案，美聯林健偉表示，區內GRAND MARINI第2B座高層B室，實用面積約522方呎，放盤約一個月已累減約63萬元，以725萬元成交，呎價約13,889元。單位2020年4月一手購入價約824.9萬元，至今4年多貶值約99.9萬元或約12.1%。

此外，荃灣海之戀‧愛炫美業主持貨只約一年半，即以平手價甩貨。中原林恩信表示，屋苑5A座中層A室，四房連套房間隔，累減100萬元，以2,200萬元售出，呎價約18,916元。原業主於2023年1月買入單位，淨蝕使費離場。

即使抗跌力較強的市區豪宅，亦現破底價個案。市場指，九龍站凱旋門映月閣低層E室一房戶，實用面積約395方呎，減價約112萬元，以988萬元沽，呎價約25,013元。售價創屋苑近8年新低，錄得低於千萬元成交，要追溯至2016年9月，同座一個實用面積約398方呎單位，以980萬元轉售。

二手樓價指數走勢