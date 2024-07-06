美就業數據參差 道指早段跌百點

美國勞動力市場有放緩迹象，儘管6月非農就業職位增長仍達到20.6萬個，略高於市場預期的19萬個，惟4月、5月的增幅同時遭到向下修正，分別由16.5萬個修正為10.8萬個，以及由27.2萬個修正為21.8萬個。經修正後，4、5月合計的非農就業職位較初值減少11.1萬個，意味着就業數據比當初估計的明顯更遜色。

亞裔失業人口月增35% 另外，美國6月失業率按月上升0.1個百分點至4.1%，其中，向來就業充足的亞裔群體失業率大增一個百分點，達到4.1%，經季節調整後，亞裔失業人口按月增加35.18%或12.7萬人。至於黑人失業率按月上升0.2個百分點，至6.3%，繼續高於全國平均水平。白人失業率在6月維持在3.5%，連續3個月保持不變。

數據公布後，美國10年期國債孳息率一度跌至4.284厘，市場對於9月較大機會減息的預期則未有變化。

美股3大指數周五早段個別發展，道指曾跌100點，報39,207點；標指升2點，報5,539點；納指升78點，報18,266點。

瑞士寶盛認為，美國的利率最終會下降，即使減息幅度可能不及市場最初預期。目前美國國債正處於「價格發現」（Price-finding）的階段，債息水平正在根據市場需求而不斷調整，包括今年底美國大選的結果，以及新政府會否及如何降低美國財赤，這些都是持續影響債息的不確定因素。因此，該行更青睞優質的投資級別企業債，而不是美國政府債券。

瑞穗納Adobe首選名單 企業消息方面，美國奢侈品百貨公司Saks Fifth Avenue的母企Hudson's Bay Co，將以26.5億美元收購另一百貨公司Neiman Marcus，這筆交易將聯合美國最大的兩家奢侈品連鎖店，搶佔更大的市場份額，據報Hudson的收購資金得到兩大科網巨頭亞馬遜及Salesforce的支持。

瑞穗銀行將創作軟件公司Adobe納入7月首選名單，原因是覺得市場低估了該公司把人工智能（AI）技術變成盈利的能力。瑞穗分析師Gregg Moskowitz表示，Adobe的數碼媒體收入有望超出預期。另外，瑞穗在科技板塊的其他首選股包括亞馬遜、PayPal及甲骨文等。

美國失業率變化