恒指萬八關得復失 全周僅漲81點
港股在7月首周連升3日後，昨日出現回吐，恒生指數萬八點關得而復失，收市挫228點，4連升斷纜，惟全星期仍力保升勢，累漲81點或0.46%。市場憧憬月中舉行的三中全會將有利好政策出台，惟美資券商摩根士丹利認為，會議不太可能成為投資者情緒的關鍵時刻，並建議保持謹慎，以防即將到來的政治事件不盡人意，且令人失望。
大摩：市場情緒續波動
恒指昨日輕微高開7點後，最多升76點，高見18,035點，其後走勢明顯轉差，最終以全日低位17,799點收市。國企指數跌88點或1.37%，報6,382點；科技指數跌52點或1.45%，報3,596點。全日成交進一步縮減0.51%，至903.55億元，南下「北水」淨買入3.5億元。
摩根士丹利指出，近一周市場情緒持續下滑，成交低迷，因放在將舉行的三中全會和政治局經濟會議，相信三中全會重點將放在供給和技術創新上，並進行適度的社會福利改革，而政治局經濟會議則重點關注加快預算推出，而不是引入預算外的刺激。同時提醒，隨着投資者等待中國政府更多的刺激和寬鬆措施，市場情緒可能會保持波動。
大新獲看好跑贏同業
另外，摩根大通指，本港銀行股第二季股價跑贏恒生指數，認為行業的尾部風險已經退減，支持股份均值回歸，但並非估值重估。有關內地商業房地產尾部風險的憂慮正在減退，而個別銀行的股東回報亦有正面驚喜。
不過，摩通又指，即使本地銀行股估值便宜，但基於撥備前經營利潤增長，以及信貸成本因素，估計今年上半年業績帶來正面驚喜有限，預期本地銀行股下半年表現將大致與恒生指數相若，料大新銀行(02356)上半年業績有望跑贏同業。
新股市場方面，將於下周二掛牌的企業及財稅數碼化方案商百望股份(06657)，有傳將以招股價下限36元定價，以該企是次發行926.2萬股計，最終集資約3.33億元。
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