恒指萬八關得復失 全周僅漲81點

港股在7月首周連升3日後，昨日出現回吐，恒生指數萬八點關得而復失，收市挫228點，4連升斷纜，惟全星期仍力保升勢，累漲81點或0.46%。市場憧憬月中舉行的三中全會將有利好政策出台，惟美資券商摩根士丹利認為，會議不太可能成為投資者情緒的關鍵時刻，並建議保持謹慎，以防即將到來的政治事件不盡人意，且令人失望。

大摩：市場情緒續波動 恒指昨日輕微高開7點後，最多升76點，高見18,035點，其後走勢明顯轉差，最終以全日低位17,799點收市。國企指數跌88點或1.37%，報6,382點；科技指數跌52點或1.45%，報3,596點。全日成交進一步縮減0.51%，至903.55億元，南下「北水」淨買入3.5億元。

摩根士丹利指出，近一周市場情緒持續下滑，成交低迷，因放在將舉行的三中全會和政治局經濟會議，相信三中全會重點將放在供給和技術創新上，並進行適度的社會福利改革，而政治局經濟會議則重點關注加快預算推出，而不是引入預算外的刺激。同時提醒，隨着投資者等待中國政府更多的刺激和寬鬆措施，市場情緒可能會保持波動。

大新獲看好跑贏同業 另外，摩根大通指，本港銀行股第二季股價跑贏恒生指數，認為行業的尾部風險已經退減，支持股份均值回歸，但並非估值重估。有關內地商業房地產尾部風險的憂慮正在減退，而個別銀行的股東回報亦有正面驚喜。