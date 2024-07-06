國企土地資產專項基金成立 水泥股揚

內地再出招提振疲弱的樓市，成立國有企業土地資產盤活專項基金，首期規模300億元（人民幣‧下同）。

打好保交房攻堅戰 與此同時，國家金融監管總局局長李雲澤「出口術」，強調要齊心協力「打好商品住房項目保交房攻堅戰」，並要因城施策，分門別類採取有效措施，全力推進「在建已售難交付」商品房項目處置。

李氏指，要一視同仁支持不同房企及符合要求的合規項目，切實保障買家的合法權益，以提振房地產市場信心。

該專項基金由國務院國資委批准，中國誠通及中國東方資產發起設立，並將以市場化、專業化原則，透過直接投資項目及設立子基金方式開展投資，發揮整合資源、資金投入等作用，協助國企盤活存量土地及建築，提升國有資本配置效率。

中國指數研究院認為，下半年內地房地產市場能否企穩，政策落實是關鍵，預計全年新建商品房銷售規模將降至10億方米以下，雖然新樓樓價短期仍有調整壓力，惟有望隨政策效果顯現而收復。