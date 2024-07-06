人行傳簽協議借中長期國債 涉數千億

中國人民銀行日前宣布短期內會向金融機構借入國債，把「必要時沽國債」拉高孳息率的警告付諸行動。消息指，人行已和數家主要金融機構簽約，可無抵押借入「幾千億元」（人民幣‧下同）的中長期國債，按市況沽出。

債息升 人幣連漲3日 中國10年及30年期國債孳息率昨分別升見2.267厘及2.5262厘。在岸人民幣中間價昨升16點子，報7.1289（兌每美元‧下同），收報7.2674，升24點子，為一周新高；離岸人民幣高見7.2816，升0.16%，連升3日。每百港元兌人民幣回落至93.23元，全周跌0.26%，終結4周升勢。

然而，分析指以市場操作改變其長線趨勢仍不容易，經濟環境才是主導因素，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷維持10年期債息年底前跌至2.18厘的預測；渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔則表示，人民銀行的干預可阻止銀行生息資產的收益率滑坡，但沽債會從市場「抽水」，故料會透過調低存款準備金率等以保持流動性。

外資周掟139億 A股軟 事實上，資金狂掃債券一大原因是股市慘不忍睹。滬深300指數昨再創逾4個月新低，連跌7周；兩市總成交額再降至5,748億元；滬深股通昨再錄30.49億元淨賣出，本周累計淨走資139.47億元。

宏觀經濟短期不會有顯著起色，就以嚴懲「割韭菜」來提振信心。中國證監會、公安部、財政部、人行、金融監管總局、國資委昨聯合發布《關於進一步做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見》，加重懲罰控股股東、實際控制人組織財務造假、侵佔上市公司財產等行為。

中證監擬修訂《證券法》，對違規訊息披露的公司和責任人之罰款上限加10幾倍至分別1,000萬元和500萬元，對欺詐發行的罰款上限由募集資金的5%提高到一倍，並且違規披露判監期限由3年提高至10年，中介機構及從業人員出具虛假證明文件最高可監10年。