華消費降級 收入向下 民生食品逆市加價

即食麵需求大 康師傅股價炒上 曾創9個月高 內地經濟前景反覆，一直被視為內部需求指標的「國酒」─貴州茅台產品批發價和售價持續下跌，要縮減供應來托市；屬民生消費品的即食麵，坐擁約40%市場份額的康師傅控股( 00322 )，近日則逆市提價，消息帶動其股價昨曾創去年10月之後新高。被視為「窮人恩物」的即食麵大有市場，無懼漲價影響銷路，某程度也是內地就業市場疲軟和消費降級下的一種現象，難怪官方維持「國內有效需求依然不足」之判斷。

內媒指，內地多地網民發布康師傅自7月1日起上調部分即食麵產品的價格，其中一人展示署有「新疆頂益食品有限公司」蓋章的文件（頂益即康師傅的母企），本月起調整紅燒牛肉味等經典系列的出廠價，之後獲康師傅電商官方旗艦店的客戶服務人員確認，該系列已全國統一調價，又從經銷商得知，門市進貨價有所上漲。

對基層消費者而言，所幸的是康師傅最終並非「全線漲價」，且各地調整幅度不一，新疆是桶裝（碗）和袋裝每箱加4元（人民幣‧下同），河北加5元，一箱通常是24包或12碗，但以近期小店和超市入貨價分別約45元和35元來看，加幅並不小，康師傅解釋是產品升級所致。

時值多家金融機構向員工追薪；保住飯碗，僅被國營大銀行減薪的員工可能也算幸運；近期更流傳內地年輕人興起「鬥儲錢」，不花費，節衣縮食。內地消費者憂飯碗不保遂壓縮消費，即食麵反大有市場，難怪有網民訴苦「買得起的都在漲（價）」。

另有消息指，對香港零售業有一定輿論影響力的大型社交平台「小紅書」正醞釀新一輪大裁員，幅度恐達三成，現先暫停招聘，電商產品、商業化和社區技術等核心部門恐成重災區，原因是高層覺得人手與績效比例遠遜當前電商頂流拼多多。更悲催者，市傳這家早年「員工年薪輕鬆過百萬（元）」的內地版Instagram，如今連32歲的求職者都不考慮。

工信部：工業經濟存挑戰 工信部部長金壯龍昨發表「進一步擴大製造業有效投資」等關於中國工業升級的言論時，也重申國內有效需求依然不足，工業經濟向好之餘仍面臨困難挑戰、中小企業困難仍較多。

奢侈品牌提價恐礙銷情 民生食品在漲價，愈貴愈有人買的海外奢侈品牌同樣在逆市加價。據報名牌包包LV日前已率先在內地全線門店漲價3至6%，而Dior及Givenchy等不久亦會跟隨加價，惟業界預期，在目前的景氣下，此舉料將影響銷量。

內地即食麵股今年表現優異