銅求過於供 或重上一萬美元

除了黃金外，工業用大宗商品銅今年亦爆冷跑出。國際銅業研究機構Internatioanl Copper Study Group（ICSG）的報告稱，今年全球銅礦產量預估將僅按年增0.5%或10萬噸，至2,250萬噸，而全年全球銅需求量預估約為2,600萬噸，反映求過於供。

AI帶動 6年需求增百萬噸 至於銅價飆升背後的原因不難理解，事關大宗商品交易巨頭托克（Trafigura）早前提及，在2030年前，人工智能（AI）和數據中心相關銅需求可能將增加100萬噸，恐導致銅供應短缺情況惡化。

不過，由於銅價上月開始走弱，市場現時又有另一說法，就是觀乎歐洲和美國最新的製造業採購經理指數（PMI）表現，暗示全球製造業的前景並不樂觀，將直接影響銅等金屬的需求和價格。

高富金融集團投資總監梁偉民分析，銅價近期明顯轉弱，之前的上升多少有點「炒過龍」，而鋁、鐵礦石等工業用大宗商品今年初亦一度出現炒作，所以並非只得銅一枝獨秀。華夏證券行政總裁王榮昆對銅價較為樂觀，料中線偏好，原因是受惠電子產品需求加快所致，加上銅的性質屬工業金屬，所以前景應可看好，重上一萬美元附近應無問題。

LME銅期貨年內走勢