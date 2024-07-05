理財Campus：商品強勢現 黃金看高一線

金銅上半年齊破頂 紐油漲14%標青 大宗商品市場於今年上半年上演「百花齊放、百家爭鳴」的景象，截至6月底止，現貨黃金價格半年升12.72%，並於5月一度升抵每安士2,450美元的歷史新高。油價方面，紐約期油及布蘭特期油同期錄得14.07%及12.16%的升幅。有「經濟晴雨表」兼有「銅博士」之稱的倫敦金屬交易所（LME）銅期貨價格，上半年表現亦凌厲，曾突破每噸11,000美元的紀錄新高，半年累計升12.15%。

大小戶擬再掃 金價望闖三千關 展望下半年相關商品前景，專家認為金價下半年看高一線，特別是投資大行看法尤其進取，花旗、美銀、高盛均齊喊看每安士3,000美元，背後原因不外乎是外界對實體黃金需求強勁、各國央行不斷增持和宏觀經濟情況利好金價行情。

全球央行去年買千噸 道富環球與世界黃金協會（WGC）最新發表「黃金看法調查」，在400位金融理財人士中，近30%計劃未來12至18個月內增加黃金在投資組合中配置，近三分之二維持目前配置比率不變，只有不到10%表示會減持，均反映市場對金價看法堅定。

世界黃金協會另一項調查亦顯示，在接受調查的70家央行中，大多數表示傾向於在未來5年內增加黃金購買，並減少美元持有量，有29%受訪央行計劃在未來12個月增加黃金儲備，創下自2018年開始進行該項調查以來的新高。

以買入數量計，世界黃金協會指各地央行去年增加1,037噸黃金，是史上第二高的年度購買量。截至今年4月的買入規模則約326噸。

專家籲2200美元逐步吸 高富金融集團投資總監梁偉民認為，減息周期基本面利好金價，綜觀包括歐洲央行、英倫銀行、瑞士央行等已經減息，美國聯儲局最遲年底亦會減息，估計金價每安士在2,300至2,400美元上落，長線而言，以5至10年計亦會緩慢向上，建議待金價回調至2,200美元逐步吸納，因見不到有重大不利因素令金價回吐到1,800至1,900美元。

不過，華夏證券行政總裁王榮昆認為，金價一方面由需求主導，另一方面由資金流所帶動，惟觀乎美國聯儲局的隔夜逆回購協議工具使用量降至4,000億美元以下，連同新增銀行存款以及貨幣市場資金流兩大指標均未見增長，所以未必有利黃金後市走勢。

紐約期金年內走勢