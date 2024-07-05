鄧成波家族海濱廣場淪銀主盤放售

近期大額銀主物業放售成為市場焦點。繼悅品度假酒店‧屯門後，同由鄧成波家族持有的荃灣海濱廣場亦淪為銀主盤，並推出市場放售。

高力及萊坊昨公布，承接管人命委託為聯合代理，出售上述位於怡樂街及怡康街的海濱花園停車場及商場部分。物業建於1990年，為11層直立式商場設計，包括地下至8樓及兩層地庫。商場總建築面積約242,690方呎，並提供156個私家車位和15個客貨車位。資料顯示，該家族曾於去年10月將該物業推出市場放盤，當時意向價約9億元，較同年5月時叫價12億元，劈價約3億元。

祥祺中心冀落實出售方案 此外，第一太平戴維斯代理公開要約出售紅磡紅鸞道18號One HarbourGate東座（祥祺中心），該行指，項目自去年中推出以來，獲不少本港及內地買家青睞。接管人有意在新一輪競投，向買家落實出售方案。是次公開要約截止日期為今年8月20日。

據了解，該物業原由深圳祥祺集團主席陳紅天持有，於2016年時以45億元購入，其後淪為銀主盤，並曾於去年由接管人推出市場招標，而當時指，原業主2022年所作的物業估值約70億元。項目由一座甲級寫字樓及一座商舖組成，總樓面面積合共約27.9萬方呎，並配置155個車位，現為永明金融香港總部。

另方面，萊坊據土地審裁處作出的售賣令，公開強制拍賣葵涌金星工業大廈，最終獲財團以底價6.33億元投得，統一項目全部業權。項目佔地約23,570方呎，現為7層高工廈，申請人持有約85.71%業權。資料顯示，上址已獲城規會批准可重建一幢22層高數據中心。