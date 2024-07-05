二手劈價：逸峯兩房銀主貨4年貶值21%

二手樓市氣氛未見起色，銀主及業主盤均劈價出貨，不少住宅繼續要貶值。粉嶺逸峯兩房銀主單位不足500萬元易手，約4年跌價逾兩成。

中原陳國輝表示，上述成交項目為7月首宗成交，單位為1座中層B室，實用面積約429方呎，以銀主盤形式放盤，開價約495萬元，日前以490萬元沽，呎價約11,422元。新買家為用家，購入單位自住。據了解，原業主於2020年以627萬元購入單位，現轉手帳面虧蝕約137萬元，期內貶值約21.9%。

錦綉花園減480萬易手 另外，新界洋房屋苑亦錄損手個案。該行劉喜燕透明，元朗錦綉花園錄本月首宗成交，為M段3街單號屋，實用面積約1,245方呎，附裝修及大花園，約半年前開始放盤，叫價約1,680萬元，日前議價後以1,200萬元沽，呎價約9,639元，累劈約480萬元，減幅約28.6%，新買家為區內家庭客。據了解，原業主於2018年以1,300萬元買入，持貨6年帳蝕約100萬元，單位貶值約7.7%。

美聯陳贊強又指，同區加州花園翠柏路單號屋，實用面積約967方呎，以980萬元成交，呎價約10,134元。原業主買入逾4年，物業帳面蒸發148萬元，蝕幅約13.1%。

市區樓極速減價。世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半山雲景道富麗園A座低層1室，實用面積約837方呎，屬套三房間隔，原先叫價1,280萬元，放盤3個月，累減160萬元，以1,120萬元連雙車位售出，減幅約12.5%，呎價約13,381元。單位約17年升值496.2萬元。