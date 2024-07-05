新盤焦點：柏蔚森I呎價1.71萬 386萬入場平絕啟德

首批60戶 明日起收票 柏蔚森分3期發展，共提供1,305伙，最新開價的第1期涉及291伙。新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，首張價單提供15伙一房單位、38伙兩房單位及7伙三房單位，定價具競爭力，對銷情相當有信心。項目明日起正式對公眾開放示範單位及開始收票。

遠東發展地產總裁方文昌形容，首張價單為「開森放暑價」，加推單位將會有加價空間。該公司營業及市務總經理陳富強指，價單設有兩項付款方法，150天現金優惠付款計劃可享最高18%折扣，折實價386.4萬元起，單位為6座2樓J室，實用面積234方呎，連30方呎平台，折實呎價16,513元。

為買家提供租務安排 上述單位實用面積為該期數最細。首批共有3伙一房單位的折實價屬「3字頭」，均屬連平台特色戶。至於實用面積272方呎的標準一房戶，折實價438.9萬元起。兩房戶售價最低為5座2樓E室，實用面積353方呎，亦屬平台特色戶，折實價598.8萬元。

另外，價單提供輕鬆建築期付款計劃，折扣率最高14.5%。發展商指，是次設有「匠心租務安排」，由發展商提供指定租客，與買家訂立租約，租賃期為兩年「梗約」，每年租金相等於售價的3.5%，租金每半年繳付一次。選用該安排的買家，須繳付兩萬元行政費，並放棄2%「自置優惠」折扣。

資料顯示，啟德新發展區由2016年起至今推出23個項目。同屬跑道區的啟德海灣第1期，去年10月首批折實平均呎價約19,798元，柏蔚森I較其低約13%。翻查資料，新世界及遠展於2021年底購入項目地皮，平均每方呎樓面地價約13,829元。若計及建築成本，相信首批有機會屬低於成本價出售。

中原地產亞太區副主席陳永傑表示，是次開價比同區二手低約一成。美聯物業住宅部行政總裁布少明指，項目定價較同區餘貨盤有近三成折讓。

柏蔚森I首張價單詳情