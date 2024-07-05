住宅供應逾10載低

今季推一地 上半財年4065伙僅達標三成 樓市承接力疲弱，政府未敢貿然推地谷數，今季賣地計劃只推一幅沙田小瀝源住宅官地，涉及570伙。計及私人項目等其他土地來源，本財政年度上半年（4至9月）可供興建單位僅約4,065伙，暫只達標約三成，按年大減超過一半，料為主動推地以來逾10年同期新低。

發展局局長甯漢豪昨公布，今季以招標形式推出上述沙田圍路與小瀝源路交界地皮。資料顯示，上季同樣只有一幅沙田住宅地推出，該幅源順圍住宅地已安排於下周五截標，提供約280伙。相比之下，今季官地供應量按季有逾一倍增幅，但仍屬低水平。

對於季內只有一幅同區住宅地供應，她指出，地產商對新發展區土地較為揀擇，反觀沙田已是一個配套較完善社區，相信將受市場歡迎。比較上季推出的同區用地，是次位置距離港鐵站相對較遠，但規模較大，認為兩幅土地各有千秋。

小瀝源地皮估值9.1億 據有關資料，今季推出的沙田小瀝源地皮，位置毗鄰太古汽水廠，佔地約6.08萬方呎，可建總樓面約30.42萬方呎，市場初步估值約9.13億元起。

此外，政府於季內亦會推出市區重建局啟德道項目，提供約810伙，該項目正邀請發展商提交意向書。連同私人項目，今季私宅可建單位量約1,790伙。再若計及上季數字，本財年上半年供應伙數僅超過4,000伙，與全年度目標1.32萬伙還有很大差距。

對於本年度餘下時間如何加快推地步伐，而地價收入亦遠遠落後於預測，甯漢豪指出，過去多年推地都會出現「頭輕尾重」現象，因土地供應來自不同途徑，當私人項目供應較多情況下，官地就可產生調節作用。至於地價是賣地得來的結果，推地為政策目標，關係到房屋供應及經濟發展，市況好壞都有影響，會以平常心處理。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，本年度私宅供應較少，但換個角度，即使政府推出更多土地，對市場能否接受亦有疑問。要留意政府只推出兩幅今年才新增的沙田地，其餘滾存用地面對很大挑戰，例如啟德地價回落不少，當市區地價低企，大嶼山海沙徑及東涌東住宅地要出售就更為困難。

再者，投地由市場主導，一手單位庫存多，若硬推大型土地，發展商未必有興趣，若導致流標對市場打擊更大。不過，土地供應是長遠政策，即使今年未能達標，也不會帶來太大影響。

季內推洪水橋工業地 另外，今季亦會推出一幅工業地，該幅洪水橋及厦村第39A及39B區地皮，佔地約83.64萬方呎，總樓面約585.57萬方呎，指定作多層現代產業大樓，主要作物流用途。招標模式將採用雙信封制，具體非價格和價格比重及交予政府的樓面，會在招標時公布，預計招標期將與延至今年底截標的元朗同類地皮相若。

今季土地供應概覽