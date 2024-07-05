●國務院辦公廳印發《政府採購領域「整頓市場秩序、建設法規體系、促進產業發展」三年行動方案（2024-2026年）》提出，升級改造中央政府採購電子平台；完善訊息發布和查詢功能，提高政府採購訊息發布的完整性與準確性，提升透明度；同時逐步實現全國供應商、採購代理機構「一地註冊、全國通用」，破除地方保護和隱性壁壘。