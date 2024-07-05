簡訊一覽
●中國建材(03323)計劃發行總額不超過20億元人民幣的科技創新公司債券（第二期），採固定利率，分為3個品種，包括兩年期、3年期和5年期，兩年票面利率介乎1.6至2.6厘，3年票面利率介乎1.7至2.7厘，5年票面利率介乎1.8至2.8厘，集資將用於償還有息債。
●北京控股(00392)計劃發行規模不超過20億元人民幣的第二期科技創新公司債券，將分為兩個品種發行，最終票面利率將根據公司和主承銷商根據簿記建檔結果確定。
●北京城建設計(01599)公布，截至今年6月底止3個月，公司重要項目中標共約20.81億元（人民幣‧下同），其中勘察、設計及諮詢板塊中標共計約1.64億元，工程總承包板塊中標約19.17億元。
●弘陽地產(01996)6月合約銷售金額7.11億元（人民幣‧下同），按年跌52.7%；首6個月累計合約銷售金額48.12億元，按年跌63.1%。
●飛尚無煙煤(01738)料今年上半年蝕不少於1.35億元（人民幣‧下同），較去年同期蝕2,340萬元有所擴大。
●環聯連訊(01473)公布，截至今年6月底止第二季度收入按年增加接近一倍，業績扭虧為盈，主要受惠於市場需求強勁，人工智能（AI）產品銷量增加，從而令銷售額及毛利率上升。
●思捷環球(00330)公布，管理層決定停止談判潛在出售商標及在大中華地區的主域名等事項，因潛在投資者給予不利條款及條件，協商未為公司帶來任何商業上可行的成果。
●國際精密(00929)旗下間接非全資附屬蕪湖贏諾液壓科技，獲南洋商業銀行（中國）廣州分行提供本金總額最多為2,000萬元人民幣之流動資金貸款融資。
●國務院辦公廳印發《政府採購領域「整頓市場秩序、建設法規體系、促進產業發展」三年行動方案（2024-2026年）》提出，升級改造中央政府採購電子平台；完善訊息發布和查詢功能，提高政府採購訊息發布的完整性與準確性，提升透明度；同時逐步實現全國供應商、採購代理機構「一地註冊、全國通用」，破除地方保護和隱性壁壘。
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