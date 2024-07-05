股壇MasterMind：汽車股宜短炒 首選比亞迪

港股連升4日，昨終於企穩萬八點關收市，後市不用過於悲觀？電動車股齊起動，特別是造車新勢力「蔚小理」連日向上，仍可繼續前進？市場憧憬美國聯儲局9月減息，國際金價向上？

凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）昨日於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」上表示，恒指近期在17,500至18,500點區間上落，未見明確走勢，即使跌至現水平，似乎仍未能吸引投資者買貨。他指，從基本因素看，內地A股及人民幣疲弱，內地經濟亦未見顯著改善，難推動港股向上，加上美元及美股走強，令亞洲新興市場有資金流出情況。不過溫傑稱，部分板塊仍有炒作，市場現最關注內地會否推新一波撐經濟政策，例如推行消費稅、電力改革、國企改革等，投資者可多加留意相關投資概念。

美冷氣旅遊股值得留意 國際金價向上，溫傑認為若長線來看，仍有上升空間，但現水平買入值博率不高。他指出，聯儲局尚未減息，美元偏強，亦未見地緣政策風險加劇。

至於美股方面，溫傑指市場對聯儲局今年減息預期升溫，加上AI股又回勇，利好近期美股表現。但他提醒，強勢股如「科技七雄」要小心，早前相對落後的龍頭股如蘋果公司（Apple Inc.）等已反彈不少，反而可留意其他板塊，如冷氣股、旅遊股、太陽能股份等。

想知道溫傑更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。