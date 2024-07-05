本地大學辦相關課程培訓人才

香港致力成為環球性的家族辦公室市場，相關的專才培育必不可少。有經濟學者認為，香港需要一些對不同地方文化都有認識的人才，以伊斯蘭國家為例，穆斯林在投資的時候要遵守伊斯蘭投資原則，投資範疇或有所縮小，故此投資顧問須具備這些宗教要求的知識，才可以滿足到投資者的需要。

科大碩士課程擬今年招生 本地大學正抓緊家辦發展大趨勢，開辦相關課程。香港科技大學商學院正籌辦亞洲首個為培訓家族辦公室人才而設的碩士課程，擬於2025至2026學年開展首屆課程，今年稍後將開始招生。首屆課程預料招收40至60名學生，學生可全職或兼職修讀。

該校期望新課程能提供系統性的訓練，可以扮演橋樑，讓學生認識何謂家族辦公室，亦讓家族成員知道家辦有何需要留意的地方。

至於香港中文大學家族企業研究中心於5月初宣布，獲得過百萬元的捐款，將設立「多家族辦公室」的研究項目及家族企業獎，希望透過研究為家族企業提供全面的支持，另表揚華裔家族在跨代承傳、家族治理、家族辦公室及慈善事業等方面所取得的成就。