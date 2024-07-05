配置偏重股市 亞太客進取

家族辦公室近期資產配置偏重於股市。花旗私人銀行首季家族辦公室投資報告顯示，家族辦公室再次把流動資金投入市場，重點關注成熟市場大型股，亦對該市場內的中小型股感興趣，而且認為投資級別固定收益資產仍具價值。

報告指出，亞太區家族辦公室客戶較其他地區客戶持有較低比例的現金，並將更多資產配置於股市，令股市的資金淨流入連續第二季為正數，成熟市場大型股是股市資金淨流入的主要去向。

吸日股及半導體板塊 當中，沽售活動主要集中於美國軟件股及互聯網股，半導體股及非美國市場股票如日股都出現資金買入。對個別聚焦日本的主動型投資及交易所買賣基金，以及醫療保健生物科技和科技投資，買入的興趣更為顯著。但資金有淨流出新興市場股票，扭轉上季趨勢。

視地緣衝突最大風險 調查顯示，全球頂級家族辦公室普遍將重大的地緣政治衝突，視為近期和中期最大風險，亞洲家族辦公室對此風險最擔心，70%更將這個因素列為未來5年面臨的首要風險，全球家辦有關比例為62%。

面對地緣政治風險和氣候變化等挑戰，亞太地區的家族辦公室正更多地依賴積極主動的財富管理解決方案，大量投資於私募股權和對沖基金等另類投資類別，並傾向將投資組合向更具防禦性的地區傾斜。

今年首季亞洲區家辦資產配置