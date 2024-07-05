港家辦佔優 勢成亞太樞紐

設稅務優惠 富戶轉吼 去年料逾2700個贏星洲 家族辦公室（Family Office）的發展對香港經濟有重大益處，港府近年銳意發展家辦業務，新加坡亦如是，但這個主要競爭對手自去年爆發歷來規模最大的洗錢案後，加速緊縮各種投資制度，據指部分內地客戶因而將香港視作替代新加坡的「Plan B」，變相為香港帶來生意契機。

誠然，香港擁有資金自由進出、良好司法制度及稅務條例簡單等獨特之處，儘管家辦方面起步較慢，但已吸引不少富豪家族前來，隨着家辦運作推向成熟，將進一步推進未來行業發展。

據《香港家族辦公室市場研究》估計，截至去年底，香港有超過2,700個財富逾1,000萬美元以上的單一家族辦公室，跑贏去年底擁有1,400家登記家族辦公室的新加坡。由於在香港設立家族辦公室沒有任何註冊要求，也毋須預先批准，目前並沒有相關官方統計資料。

該研究表明，具有競爭力的稅制是家族辦公室評估落戶地時的關鍵考慮因素。隨着港府推出新的「資本投資者入境計劃」、為家族投資控權工具提供稅務寬減、便利市場措施和建立家族辦公室服務提供者網絡等一系列措施，有助提升超高淨值人士和家族對香港家族辦公室行業的興趣。

稅制簡單 無投資要求 香港的稅制簡單且稅率低，不設營業稅或增值稅、投資預扣稅、資本利得稅、財產稅、股息稅或儲蓄利息稅等，創造了吸引外資的有利條件。為推動家辦發展，港府今年5月通過修訂條例草案，為單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具提供利得稅豁免，意味着來自合資格資產的投資利潤可以免徵利得稅；合資格資產涵蓋了絕大部分的金融產品。

此項家辦稅收優惠毋須申請或預先審批，只需進行自我評估後申報，而且沒設置本地投資要求，家辦可以選擇在全球進行投資。相比之下，新加坡設立家族辦公室需向監管機構提出申請，也有一些投資限制，要求投資本地資產。香港在此範疇佔了上風。

成外資進軍中國橋樑 不過，優點換個角度也可被視為缺點。大家猶記得「杜拜王子」阿里（Sheikh Ali Al Maktoum）突然押後在港開設家族辦公室，繼而被曝光曾出道做歌手，其官方網站更一度消失，引發連串風波！事件凸顯了港府在家辦審查上出現缺失，沒有查清背景及把關，令市場關注家辦是否很容易成為洗黑錢和欺詐途徑。

但有會計界人士坦言，香港在證監會和銀行的監管下，持牌機構會對來港家辦的資產進行「認識你的客戶」（KYC）以及反洗錢（AML）審查，不擔心遭到不法分子利用。確實，家族辦公室需要專業團隊協助專業管理，如今香港正急起直追，培訓業界人才，日後家辦處理將更專業化。

毋庸置疑，香港具有國際化的營商環境，資本進出流動不設限制，是全球最具競爭力的經濟體之一。香港向來是通往內地的橋樑，並是全球最大的離岸人民幣業務中心，是進入內地資本市場的理想門戶。

中東印度家辦冀來港 香港家族辦公室協會主席Jessica Cutrera於6月出席活動時也提到，香港對於很多家辦來說是進入內地的門戶，提供連接內地機會，過去半年有中東、印度家辦表示有意來港，期望得到政府、銀行、保險業支持。她指，見到家辦尋求分散投資及提高資產流動性，包括參與大型地產項目及首次公開招股（IPO），亦有很多家辦尋找合作夥伴。

印尼僱主協會代表亦指，印尼有眾多家族辦公室都有興趣來港投資，期望進一步了解香港可以提供的投資機遇，例如如何協助印尼企業融資，以及更方便進入內地市場，並與香港建立更緊密的夥伴關係。

資金擬加強亞太布局 除了自身長處外，家族辦公室有意加強亞太區的資產布局，對香港而言實屬利好。瑞銀家族辦公室調查提到，亞太地區接近一半的家族辦公室計劃在未來5年將更多的資產規模配置到亞太地區，預期該地區可能將成為全球最大規模的投資熱點。

據市場研究資料，香港資產管理規模於2022年底達30.5萬億元，擁有超過12,500名超高淨值人士，在全球城市名列榜首，印證香港是亞洲主要資產及財富管理中心之一，也是超高淨值人士設立家族辦公室的理想目的地。

不少家辦藉香港進入內地資本市場。 香港發展家辦優勢